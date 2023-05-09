泰國大選｜俘虜年輕人的心　前進黨強勢崛起

泰國大選5月14日舉行。在有「首相搖籃」之稱的泰國國立法政大學，學生會副會長巴達裡（Pattarit Ketramrit）深受前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）的啟發，希望日後能從政，有朝一日成為泰國首相。



今年將從法學系畢業的巴達裡接受《聯合早報》訪問時說：「前進黨是泰國政治的新希望，是泰國政壇的新力量，其他政黨都在原地踏步。前進黨提出的政策都是要如何改革這個國家，都是其他政黨以前沒有想過的。」

泰國軍隊2014年發動政變推翻首相英拉（Yingluck Shinawatra）時，巴達裡不過是13歲的中學生。儘管他在巴育（Prayut Chan-ocha）和軍政府的統治下成長，但和許多年輕人一樣，他非常排斥軍人政變。

圖為4月22日，前進黨黨魁皮塔在曼谷舉行的造勢晚會。（Reuters）

巴達裡說：「我希望看到新一代的政治，希望政黨能給人民帶來實質好處，改變泰國的結構性問題，長遠地解決泰國面對的難題。」

法政大學歷史悠久，1973年的泰國學運和1976年警方血腥鎮壓學生的「法政大學大屠殺」都在此發生。法政大學也是2020年最早發起示威反對首相巴育的大學之一，這裡許多崇尚自由主義的學生，都和巴達裡一樣支持前進黨。

前進黨副秘書長朗西曼（Rangsiman Rome）接受《聯合早報》訪問時說，前進黨的優勢在於年輕一代認可它的政治主張：「我們嘗試與年輕人溝通，說服他們泰國還有希望，鼓勵他們和前進黨一起打造這個國家，治好這個國家。前進党的夢想，也是年輕人的夢想。」

前進黨的前身——未來前進黨（Future Forward Party）在2019年大選贏得81席，是國會第三大黨，但因被指違反政治獻金法於2020年遭勒令解散。前進黨的政治主張包括修改憲法、改革軍隊和強制兵役制、廢除冒犯君主法等。不過，選戰開打後，皮塔澄清該黨只是主張修改冒犯君主法，並非要求廢除。

泰國保守勢力以軍隊、政府高官、保皇派和傳統精英為主，前進黨的政治主張挑起他們的敏感神經，卻抓住許多年輕人的心，尤其是首投族和40歲以下選民。泰國本屆大選有5232萬合格選民，18歲至42歲選民占了約42%，是一股不容小覷的力量。

前進黨的競選口號「有大叔，就不會前進；有前進，就不會有大叔」深得年輕選民歡迎。「大叔」指的是自稱為「圖大叔」（Uncle Tu）的巴育。前進黨已表明選後不會與涉及2014年政變的巴育或看守副首相巴維（Prawit Wongsuwan）合作。

圖為5月7日，泰國大選提前投票開始，圖為曼谷的一個票站。（Reuters）

圖為5月3日，為泰黨前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），她是目前的總理熱門人選。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院客座研究員那邦（Napon Jatusripitak）表示，前進黨能贏得年輕人的支持，因為它大「能觸及年輕選民的內心深處」，年輕人的政治意向一直沒能通過國家主流政治反映出來。

泰國大學生在政治上雖然越來越活躍，但過去幾十年，政治話語權依然掌握在保守派手中，直到2018年未來前進黨誕生，年輕人才找到政治認同的對象。

前進黨支持率超為泰黨

資深媒體人巴維（Pravit Rojanaphruk）分析，指年輕選民開始轉向前進黨，因為他們認為過去已經給了為泰党很多機會，但為泰黨沒能推行改革。

巴維舉例，此前領導為泰黨的英拉執政時，法政大學知名學者組成的「修改冒犯君主法委員會」收集了約3萬個簽名，於2012年5月向下議院提呈修正草案，但下議院議長以違憲為由，拒絕接受。當年英拉曾多次表明，執政的為泰黨不會修改冒犯君主法。

「為泰党自稱為進步派，但這件事說明了一切，所以年輕人願意給前進党一個機會。」

2023年初以來，前進党在多項民調中都只能屈居第二，排在為泰黨之後。不過，泰國《民意報》和《每日新聞》4月進行的兩輪網上民調卻發現，前進黨的民意支持率在短短數周內從32.4％增至50.3％，從原本落後為泰黨6.5個百分點到比為泰黨高出16.7個百分點。

泰國國立發展管理學院和《民族報》分別於上周公佈的兩項民調結果中，皮塔更取代為泰黨的佩通坦，成為最多人支持的首相人選。

不過泰國國立發展管理學院民調中心主任素威差（Suvicha Pouaree）認為，前進黨的許多支持者只是跟隨潮流，對前進黨的政策和候選人其實不甚瞭解。素威差因此並不看好前進黨顯著擴大基本盤。他指出，選民隨著年齡增長，意識形態會從左變右，從改革派逐漸變保守，而泰國人口已開始步入老齡化階段。

此外，由於前進黨的年輕支持者分散於全國各地，沒有特別集中，所以預測前進黨只會在曼谷拿下議席，在曼谷以外的選區則難有突出表現。

本文獲《聯合早報》授權轉載

