泰國失聰婆婆「穿越路軌」聽不見火車鳴笛　英勇站務員狂奔救人

泰國一名失聰的老婦人日前穿越鐵軌時，因為聽不見火車鳴笛，因此一直往前走。



眼看老婦人就快要被行駛而來的列車撞上，一名工作人員立刻衝上前去，跳下鐵軌，一把抱住老婦人，往旁邊倒下，才成功讓意外免於發生。

站方事後公開事發當時的監視器畫面，也讓網民大讚他的英勇行為（點擊放大瀏覽）：

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根據sanook報道，素叻他尼府一名患有聽力障礙的75歲老婦人住在火車站附近，她4月30日上午9時左右正低着頭穿越鐵軌。

然而此時正好有一輛列車準備進站，儘管火車鳴笛，但是因為該名婦人失聰，聽不到警示聲，便繼續低頭前進。

當時一名工作人員正好站在月台，準備指揮火車進站，他見狀隨即衝下月台，並且抱住老婦人，往另一邊倒下，帶著婦人奮力躲開列車，整個過程只花了4秒。

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從監視器畫面可以看到，老婦人一開始搞不清楚狀況，先是仰躺在地，隨後爬起身，看見列車進站，整個人又嚇得癱坐在2條軌道的中間，直到英勇的工作人員伸手將她扶起，才緩緩起身。泰國國家鐵路局長Nirut Maneepan也讚賞員工的英勇行為。

當局則再度提醒，民眾在穿越鐵軌時一定要停下來，並左右查看情況，確認沒有列車經過再直行，以保障自己的人身安全。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】