秦剛回應歐盟擬制裁中企：堅決反對單邊制裁

中國國務委員兼外長秦剛表示，中俄企業開展正常交往合作，中方堅決反對別國搞長臂管轄和單邊制裁。



5月9日，正在訪問德國的秦剛在柏林同德國外長貝爾伯克共同會見記者。針對記者問及歐盟可能因對俄合作而制裁中國企業，秦剛表示，中方不向烏克蘭危機相關方出售武器，依法依規審慎處理軍民兩用物項出口。中俄企業開展正常交往合作，不應受到影響。

秦剛說，中方堅決反對依據自身法律，對別國搞長臂管轄和單邊制裁，將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

歐盟成員國本周討論新一輪對俄制裁措施，據 《金融時報》引述的草案內容，歐盟擬制裁七家中國企業，理由是它們向俄羅斯出售可用於武器的設備。

這七家企業為總部設在中國大陸的三合成半導體（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology），以及香港的信諾電子（Sinno Electronics）、希舸電子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。

草案指出，考慮到俄羅斯軍工複合體使用的電子元件在支援對烏克蘭的戰爭方面發揮關鍵作用，把涉及規避貿易限制措施的第三國實體列入制裁是適當之舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

