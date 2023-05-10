東盟峰會重點討論3議題　印尼總統籲對緬甸危機一致發聲

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）說，東盟國家應在維護區域和平方面發揮作用。



路透社報道，佐科維多多星期三（5月10日）在印尼納閩巴霍（Labuan Bajo）召開的第42屆東盟峰會上致開幕詞，並發出這一呼籲。

印尼為本屆東盟輪值主席國，佐科維多多呼籲東盟國家對緬甸危機提出看法，並以口徑一致的方式發聲。緬甸問題可說是東盟成立以來面對的最棘手問題。

除了緬甸問題，本屆東盟峰會還將討論的課題包括地區緊張局勢和南中國海行為準則。

佐科維多多在正式召開會議前的致辭中問道：「東盟只會保持沉默嗎？還是會成為和平與增長的驅動者呢？」

他說：「我相信我們全體成員國都會同意，東盟要成功就一定要團結。」

尋求加入東盟的東帝汶也參加本屆東盟峰會。與會的東帝汶總理魯瓦克（Taur Matan Ruak）說，緬甸恢復秩序是至關重要的，他說：「我們也有義務推動東盟與國際社會協助緬甸創造和平。」

東帝汶在獨立前是葡萄牙的殖民地。

在東盟峰會召開的幾天之前，一個載有印尼和新加坡外交官和救援人員的車隊在緬甸境內遭遇襲擊。

這宗事件發生在5月7日，當時印尼和新加坡外交官乘坐的車輛正開往緬甸東部撣邦首府東枝市（Taunggyi）運送救援物資，卻遭到身份不明的武裝分子開槍襲擊。新加坡外交部8日回覆媒體詢問時說，兩名新加坡駐仰光大使館人員當時在車上，他們現在安全，已回到仰光。

緬甸軍政府未能結束暴力並確保人道主義通道安全，令致力於推動緬甸重返和平進程的東盟國家倍感挫折。

本文獲《聯合早報》授權轉載

