澳洲貿易部長法雷爾訪華　爭取解除中澳剩餘貿易壁壘

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）5月11日啟程前往中國，與中國商務部部長王文濤會面，在兩國外交關係逐步穩定的情況下，爭取推動中國解除仍對澳洲實施的貿易壁壘。



綜合彭博社和路透社報導，這是中國和澳洲兩國貿易部長自2019年以來的首次面對面會晤，顯示北京與坎培拉關係回暖的又一跡象。

法雷爾臨行前表示，他將在北京與中國商務部部長王文濤會晤，以推進解決當前存在的貿易壁壘。

法雷爾和王文濤曾於2月舉行視頻會談。法雷爾表示，王文濤當時稱雙邊關係解凍，正走向暖春。法瑞爾稱，自那時以來，煤炭、棉花和銅的貿易已經恢復，同時中國也表示將加快審查對澳洲大麥徵收的關稅。

「我將在訪問期間大力宣導全面恢復澳洲各行業對中國暢通無阻的出口，以造福兩國，這也符合澳洲出口商和生產商的利益。」

這是澳洲貿易部長自2019年11月以來首次訪華，對兩國經濟而言都是好兆頭，為強化兩國外交關係奠定了基礎。中國是澳洲最大的交易夥伴，兩國去年雙邊商品貿易額達2870億美元。

中澳關係從2017年開始惡化，時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年4月呼籲國際社會就新冠病毒溯源展開調查，令澳中關係顯著惡化。中國隨之限制澳洲煤炭、紅酒、大麥和龍蝦等產品輸入。

工黨政府2022年5月上台執政後，澳中關係逐步修復。

法雷爾4月曾表示，他看好中國將在2023年底前取消對澳洲出口產品實施的貿易限制，並將在這次訪華期間與中國其他政治領導人和企業代表會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

