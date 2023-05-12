巴基斯坦最高法院：逮捕不合法　立即釋放伊姆蘭汗

巴基斯坦最高法院5月11日推翻下級法院批准逮捕主要反對派領袖、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的裁決，判對伊姆蘭汗的逮捕不合法並下令立即釋放他。



首席大法官班迪亞爾（Umar Ata Bandial）告訴伊姆蘭汗：「對你的逮捕是無效，所以整個流程需走回頭路」。

巴基斯坦國家稽查局（National Accountability Bureau）獲得逮捕令後，9日在首都伊斯蘭堡（Islamabad）的法庭逮捕伊姆蘭汗。

為何被捕？

根據巴基斯坦政府說法，伊姆蘭汗因在一宗貪污調查中不與當局合作而被拘留。此案指控伊姆蘭汗擔任總理期間收受土地作為賄賂，以交換政治利益。

伊姆蘭汗否認指控。至於巴基斯坦最大地產商侯賽因（Malik Riaz Hussain）向伊姆蘭汗第3任妻子比比（Bushra Bibi）設立的卡迪爾信託（Al Qadir Trust）提供土地，伊姆蘭汗稱，這塊土地是出於慈善目的的捐贈。

他被捕後，其所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者在國內多個城市舉行抗議活動，至少945人被捕。巴基斯坦正義運動黨領袖及支持者都認為，這次逮捕與貪污指控無關，而是和伊姆蘭汗與軍方持續公開對抗有關。

伊姆蘭汗2022年4月遭彈劾下台的原因，很多人相信，除糟糕的政績外，還包括與軍方鬧翻。他同年11月遭槍擊受傷時，還指控軍隊及間諜組織三軍情報局（Inter-Service Intelligence ，ISI）密謀暗殺他。