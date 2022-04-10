巴基斯坦國會通過不信任動議　伊姆蘭汗政府倒台

巴基斯坦政局變天，國民議會4月9日通過對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任動議，成為當地首名遭罷免的總理，預計在野黨領袖、前總理謝里夫（Nawaz Sharif）的胞弟謝赫巴茲（Shehbaz Sharif）將成為新總理，直到2023年大選為止。



印度傳媒News18報道，巴基斯坦國民議會在表決前夕，議長凱瑟（Asad Qaiser）及副議長蘇里（Qasim Suri）宣布辭職。伊姆蘭汗亦否認有意解除陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）的職務，並揚言向首席大法官提交美國干預巴基斯坦內政的證據。



英國傳媒引述兩名消息人士指，伊姆蘭汗曾在國會表決前與巴傑瓦會面。

他曾經警告，如自己被趕下台，將不會承認將上台的反對派政府。而在國民議會通過不信任議案後，伊姆蘭汗呼籲全國各地的支持者在10日舉行集會。

伊姆蘭汗原本宣布解散國民議會，提早舉行大選，外界認為此舉是為阻止國會表決對他的不信任動議，惟最高法院裁定伊姆蘭汗的做法違憲，並下令國會在9日復會，處理有關動議。

現年69歲的伊姆蘭汗在2018年上台，承諾打擊貪污等政策，不過在他執政四年來，他被指打壓異己，而且通貨膨脹問題嚴重，再加上傳出他與軍方不和，為這名板球明星的下台埋下伏線。