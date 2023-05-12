美國官員：華府同樣希望把焦點轉移至氣球事件之外

美國有高級官員表示，美國和中國都意識到，有必要停止把焦點放在疑似間諜氣球事件，應恢復正常的溝通管道以穩定關係。



路透社報導，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅5月10日和11日，在維也納進行了八個小時的會談。

美國一要求不具名的高級官員在沙利文和王毅舉行會談後說，白宮希望沙利文和王毅的會晤，能為這兩個全球最大經濟體進行更多交流鋪平道路。

這名官員表示，沙利文和王毅沒有討論可能重新安排美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京的日期，但白宮預計雙方將未來幾個月繼續進行溝通。

白宮發表聲明說，沙利文和王毅在維也納的會談中討論了俄羅斯對烏克蘭的戰爭等問題：「雙方就美中雙邊關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及兩岸問題等，進行了坦誠、實質和建設性的討論。」

聲明還說，沙利文和王毅的會面，是雙方「為維持開放的溝通管道和負責任地管理競爭關係進行持續努力的一部分。」

中國駐華盛頓大使館發表聲明說，王毅和沙利文「就消除中美關係中的障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。」

美國總統拜登一直在尋求與中國國家主席習近平通電話，但美國匿名官員沒有透露這方面的最新進展。

一個飛越美國敏感軍事設施上空的疑似中國間諜氣球被美國戰鬥機擊落後引發美中外交危機，布林肯取消了原定於2月到北京的訪問。

當被問及沙利文和王毅就氣球事件討論了什麼時，美國官員表示：「我認為雙方都意識到，這起令人遺憾的事件導致雙方的溝通聯繫中斷。我們現在正在尋求放下這起事件，並重新建立一些標準、正常的溝通管道。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

