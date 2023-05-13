泰國大選周日舉行　維持現狀VS結束軍人執政　兩大陣營對決

泰國大選即將在5月14日舉行。這次是泰國自2014年軍事政變後第二次大選。總理巴育（Prayut Chan-ocha）執政超過8年，這次選舉可說是希望維持現狀及終結軍人執政兩大陣營的對決。



這次大選參選的主要政黨包括執政公民力量黨（Palang Pracharath）、為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。原屬公民力量黨的巴育和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United ThaiNation）繼續尋求連任。

2014年時任陸軍司令的巴育發動政變坐上總理之位，2019年巴育成功連任，在位超過8年。

圖為5月5日，泰國曼谷為泰黨的造勢大會。為泰黨目前的支持度最高，料成為最大黨。（Reuters）

巴育領導期間，政局雖然大致穩定，但疫情下經濟下滑，政府持續打壓反對聲音引發不滿，在2020至2021年爆發多次反政府示威。這次選舉成為維持現狀與反對軍人執政兩大陣營的對決。

最大在野黨為泰黨目前最受支持，年輕世代則偏好前進黨。據最新民調，為泰黨支持率接近40%，其次是29%的前進黨，巴育的團結建國黨及執政公民力量黨各自支持率只有約5至10%，維持低水平。外界預料為泰黨將會勝出選舉，但不一定能獲得議會絕對多數，需要另組執政聯盟。

泰國國會2021年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院地區候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單席次則從150席減至100席。這樣的選制對規模較大的黨派，如執政公民力量黨或最大在野黨為泰黨有利。

大選後，預計6月至7月初選委會將公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，再就各政黨推薦的總理人選作出表決。總理人選不一定要具有議員身分，獲得國會過半數支持的人將成為新總理，新內閣預料在8月誕生。