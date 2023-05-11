泰國大選｜他信家族復2014年政變之仇：貝東丹能拉巴育下馬？

泰國大選將於本月14日舉行，今年選情風雲莫測，參選的政黨數目眾多，預料沒有政黨能拿下多數席次，需要籌組聯合政府。不過，今屆的最大看點必然是他信幼女——年僅36歲貝東丹（Paethongtarn Shinawatra）一馬當先，能否替家族「報復」2014年遭軍事政變，把前軍頭、現任總理巴育下台？



今屆選舉的最大變化要數總理巴育（Prayut Chan-o-cha），上屆大選他選擇代表公民力量黨（Palang Pracharath）競選總理，但當時未有入黨，公民力量黨最終贏得最多席次，與泰自豪黨（Bhumjaithai）及民主黨（The Democrats）結盟組成聯合政府。今年1月，巴育決定加入新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並將代表該黨競選總理；公民力量黨則派黨主席兼現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）出選。

巴育、普拉威及現內政部長阿努彭（Anupong Paochinda）三名前軍方高層，被視為2014年泰國政變後軍政府的中流砥柱，代表軍方勢力在政壇上的穩固結盟。雖然巴育一再強調與普拉威之間並無任何問題，惟二人的分道揚鑣，恐仍為執政聯盟造成一定的變數。

巴育（左）今屆決定加入團結建國黨，並將代表新政黨競選總理，與公民力量黨分道揚鑣。(Reuters)

此外，泰自豪黨今年的野心也不小，不再甘於僅和其他政黨結盟，黨主席兼現任副總理及公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）喊話該黨不再「當老二」，要成為新執政聯盟的核心，他更不掩飾有意挑戰總理大位。由此可見，今天的軍方支持政黨勢力已不再如過去般牢固。

在野黨方面，2019年以後多個政黨以為泰黨（Pheu Thai）為首組成聯盟。為泰黨今年推舉了前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）擔任總理參選人，該黨在泰國東北地區有廣大民意支持基礎。此外，上屆選舉擔任為泰黨首席戰略顧問及總理候選人的蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）今屆無預警退黨，加入泰建泰黨（Thai Sang Thai），也可能瓜分為泰黨票源。

另一在野聯盟大黨、2019年大放異彩的新政黨未來前進黨（Future Forward）因憲法法院裁定解散，黨主席塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）遭褫奪公權10年，未來前進黨議員只好轉投前進黨（Move Forward），以延續政治生命。前進黨黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）的政治魅力雖較塔納通遜色，該黨的聲勢和關注度不如未來前進黨，惟也成功吸納不少泰國年輕且渴望改革的選民。

貝東丹在本屆大選的民調中一馬當先。(Reuters)

「為泰黨公主」誓報近十載政變之仇

目前，最有望拜相的仍舊是「為泰黨公主」貝東丹，其父親他信於2006年一場軍事政變中被趕下台，8年後她的姑姐，他信之妹英祿（Yingluck Shinawatra）也遭遇相似的命運。此次貝東丹在大選中為家族出征，有力問鼎總理，大有一報家族之仇之勢。

在這場選舉中，貝東丹似乎也熱衷於提醒支持者這一點。她再三強調：「我們將共同恢復民主，恢復我們的國家和人民失去了將近十年的繁榮，泰國人已經遭受了很多苦難，我們不想再發生政變。」她承諾贏得選舉後，將把最低工資提高一倍、擴大醫療保健和削減公共交通票價。鑑於泰國經濟仍在受疫情重創重要旅遊業中復蘇，有分析認為其承諾及對民主的呼籲很大機會為她贏得選票，從而領跑這場選戰。

貝東丹和他信家族的反體制立場至今依然在農村地區獲得廣泛支持。朱拉隆功大學泰國政治學家Thitinan Pongsudhirak向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「貝東丹具有他信的政治直覺，作為其幼女，她有很多優勢。令人驚訝的是，她很快贏得了選民的支持，尤其是她更年輕，會吸引年輕選民。」

他信家族雖仍在泰國獲得大量支持，惟有分析指背負這個名聲參選或也有不利影響。(Reuters)

據國家發展行政研究所（NIDA）的選舉前民調顯示，兩大在野黨的支持度均勝過現任執政聯盟，分別是為泰黨的35%和前進黨的21%，大幅拋離巴育所屬團結建國黨的10%。其中，貝東丹獲得泰國人的強烈支持，有近36%的支持度，成為最受歡迎的總理人選，遠超過其競爭對手——前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）的20%，及現任總理巴育的13%。

然而，雖然背負他信家族的名聲的確能繼續對選民產生毋庸置疑的影響，惟有分析指這同時有不利的一面。他信於2001年擔任總理，後來因為貪污醜聞與民粹主義政策等，遭保皇派發起的黃衫軍圍攻，最終在2006年遭軍方發起政變推翻，帶着大筆資金避走海外。

2011年，他信之妹英祿以壓倒性優勢當選總理，卻飽受性別歧視和厭惡女性攻擊的困擾，並不斷被批評者指責為哥哥的「傀儡」。2014 年，在憲法法院裁定她濫用職權將一名軍官從公務員職位上撤職後，她遭到免職。隨後巴育發動政變，英祿跟隨他信流亡海外。貝東丹或面對與姑姐相似的處境。

貝東丹近期已少有談論她的父親他信。(Reuters)

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究項目客座研究員兼代理項目主任丁薩（Termsak Chalermpalanupap）指出：「貝東丹吸引了大量的民眾支持和媒體關注，主要是她是他信幼女，但也應該指出，她在最近的公開露面中不再談論她的父親。」

「三足鼎立」已成 唯一的隱憂是…？

當下，貝東丹、皮塔與巴育基本形成了三足鼎立的情勢，並以貝東丹大幅領先。

不過，泰國的這場選舉與2019年大選同樣面臨不公正的憲法與選舉制度。軍政府為防止他信一派再度掌權而在2017年修訂憲法，總理由上議院250席和下議院500席議員共同選出，得上下兩院過半數票（376票）者便當選，但上議院250席悉數由軍方把持，可以想見幾乎不可能會投給貝東丹，相反，軍方支持的候選人只需在下議院取得126席，便可成為總理。

因此，為了避免要合組政治聯盟，為泰黨目標是贏得至少310個席位，以壓倒性優勢單獨組織政府。

今屆泰國大選與2019年的一樣面臨不公正的憲法與選舉制度。(Reuters)

泰國國內並沒有政黨擁有實力取得壓倒性優勢，即使是執政公民力量黨也因為巴育「跳槽」至團結建國黨預期不能拿下過半席次。換言之，組成聯合政府將無可避免。儘管為泰黨很可能成為下議院最大黨，但不太可能取得過半數議席。蘭實大學政治學助理教授萬威七表示，他信的影響力已衰退，保守派已不再懼怕他和為泰黨，而是更擔心前進黨，「這次大選是為泰黨和他信家族的一次政治豪賭，假如他們無法組織政府，其支持者將會更多地流向前進黨。」

從現時的情況來看，同屬民主派的為泰黨和前進黨選票結構部分重疊，在部分選區和政治立場上更是「大打出手」，基本上沒有結盟的可能；何況前進黨與未來前進黨一樣，因反皇權色彩而被軍方盯上，同樣有遭解散的命運。

較大的可能是，為泰黨與普拉威的公民力量黨合組聯合政府。不過，普拉威與長期盟友巴育為了角逐總理而分道揚鑣，恐怕更難屈居於年紀幾乎能當他孫女的貝東丹之下。因此，政治聯盟形勢未明，這次大選仍存大量變數。

泰國選民渴望改變，惟今屆的結果大有機會仍是舊瓶新酒。(Reuters)

目前，各大黨仍在等選民本周日作出最後選擇。熟悉泰國政治的人都應該知道，這個東南亞國家永遠充滿驚喜，就算選舉完結也非塵埃落定。

泰國於過去十年來經歷許多難題，從政變、學運示威，軍警貪腐、到疫情時代面臨通脹、家庭負債上升等問題，民眾也希望透過選舉帶來改變，至少是回歸民主。