泰國大選｜巴育遭惡搞　「支持者」遞死亡筆記簿索簽名影片曝光

泰國即將舉行國會大選之際，現任總理巴育（Prayut Chan-ocha）5月9日出席造勢集會期間遭人惡搞，在「死亡筆記」上簽名。相關影片在TikTok瘋傳，累計超過2,100萬次觀看。



巴育9日在北大年（Pattani）出席競選集會，為其所屬的政黨泰國人團結建國黨（Thai United Nation Party）拉票。身穿藍色上衣的Sutthisak Panalee面露笑容地跑到巴育面前，攤開一個筆記簿索取簽名，巴育於是接過筆並在筆記簿上簽名。

當這名「支持者」把筆記簿合上，影片中可見封面上印有「Death Note」。這條影片在TikTok吸引近4.3萬人留言，有人幸災樂禍，也有人稱讚這名藍衣少年是英雄。

《死亡筆記》（Death Note）是日本著名的心理懸疑推理漫畫，還曾推出真人版電影，內容講述天才高中生夜神月檢獲死神故意留下的「死亡筆記」，並與追查他的偵探L鬥智鬥勇的故事。持有筆記簿的人只要知道某人長相並在「死亡筆記」內寫上對方姓名，對方便會心臟麻痺死亡。

泰國國會大選14日登場，巴育獲泰國人團結建國黨提名為總理候選人。