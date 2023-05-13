馬克龍宣布法國將加速推進再工業化

法國總統馬克龍5月11日宣布，為加速推進再工業化，法國政府將採取設立綠色產業稅收抵免、加快工業項目許可審批、鼓勵採購歐洲本土製造的產品等一系列措施。



新華社12日引述馬克龍當天在總統府愛麗舍宮舉行的討論會上表示，面對日益激烈的全球競爭，法國必須加速推進基於綠色創新的再工業化。「我們的使命不是成為美國工業的消費者。這關乎主權。」

他宣布，法國政府將引入「綠色產業稅收抵免」，以支持電池、熱泵、風力渦輪機和太陽能電池板的本土生產。他說，這一措施將是法國「綠色產業法案」的一部分，「有望在2030年之前帶動200億歐元投資」。

法國政府還將修改電動車購買補貼標準，以支持在歐洲生產的電池和電動車。「我們不會用法國納稅人的錢去加速非歐洲地區的工業化。」馬克龍說。

法國《回聲報》稱：「法國拿出了應對美國《通脹削減法案》的武器。」馬克龍曾表示，《通脹削減法案》中的產業補貼政策對歐洲企業具有「超級進攻性」，是在以損害歐洲利益的方式解決美國的問題。

年初以來，法國經濟、財政及工業、數字主權部已就「綠色產業法案」廣泛徵詢意見。據悉，該提案將於下周提交部長會議審議，法國政府希望盡快公佈草案並啟動議會審議程序。