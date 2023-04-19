專訪法國總領事．下｜法資企業撤出香港不多　最關心人才與法治

歷經三年新冠疫情，香港自去年底逐步恢復海外通關，今年2月起亦與內地全面通關，逐漸走上復常之路，與法國的商務往來、投資終見曙光。去年8月底正式就任的法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）近日接受《香港01》專訪，分享了法國經濟現況，企業在本港情況、對大灣區及香港機遇及前境的看法。



本文為專訪下半部



閱讀專訪上半部：稱馬克龍訪華成功之行 戰略自主近年現成果

談到法國的經濟情況，杜麗緹表示，儘管有疫情和俄烏戰爭的影響，法國經濟一直保持很強的適應性，預計今年將實現正增長及40年來最低的失業率。她指出，去年法國注冊的新公司總數超過100萬間，增長率超過 2.5%。她補充：「還有個有趣的數字，法國的通脹率一直是全歐洲最低的，這多虧了我們政府實施的所謂的能源護罩*。」

*註：能源護罩（energy shield），法國政府去年實施了關稅保護，旨在凍結天然氣價格並將電價的漲幅限制在4%，今年則在15%，並在年底前提供加油折扣，以防止法國消費者的賬單飆升。

杜麗緹指出，法國連續三年成為歐洲最吸引外商投資的國家，去年外資企業實現投資項目多達1,700多個，意味着平均每周有30多個來自不同國家的項目，其中三分二來自歐洲，還有許多是來自中國。她強調：「法國經濟非常有吸引力，所以對於外國投資者，包括香港投資者來說，是值得投資的地方。」

法國駐港總領事杜麗緹表示，在香港和中國內地的法國商界均非常關注大灣區建設規劃的實施，認為這是對法企來說是大好的發展機會。(歐嘉樂攝)

人才短缺問題存在 法企最關心是法治

至於香港，由於比全球多數地區開關較慢，加上近年政治風波，外資信心成疑。被問及近年香港社會動盪、港區國安法的實施等有否影響法國在港企業時，來港履新逾半年的杜麗緹表示：「在過去三年的新冠肺炎疫下，法資企業經已證明了具有相當適應性，只有當中少部份選擇離開。」不過，她坦言就總體情況來說，近年本地因社會運動、疫情封關和港區國安法的實施等情況，對香港在海外的整體形象，包括在法國國內以至歐洲各國，的確有所影響。

香港近年出現移民潮和人才流失的情況，現屆特區政府在首份《施政報告》中承認過去兩年流失約14萬流動人口，並宣布推出一系列「搶企業、搶人才」政策。除了日本在港企業去年有反映過「請人難」，在港法商亦面臨類似處境，加上本地疫情、法治等方面的考量，基於降低風險而把人手分散至區內其他國家。

「我們商界看到的是，今天香港的確存在人才短缺的情況。」杜麗緹解釋，法國企業十分喜歡香港，並希望繼續在這裏發展業務。她重申，希望當局能為法國公司留在本地創造條件，讓他們能夠繼續在此取得成功。 「另一個明顯的關注焦點是，就商業環境而言，法企認為維護法治是個關鍵。」

自2018年起，外資進一步加強大灣區投資部署，由以往20%以下水平，躍升至2021年的25%，圖為深圳。(Getty)

法商關注大灣區規劃

粵港澳大灣區融合發展已經醞釀了一段頗長的時間，諸如廣深港高鐵、港珠澳大橋等早已架設好，硬件配套基本齊備。近年，大灣區發展迅速，帶動產業轉型，直接推動區內物業投資氣氛。杜麗緹指出，法商亦看好大灣區的發展機遇。

在香港和中國內地的法國商界均非常關注大灣區建設規劃的實施，這對我們的企業來說無疑也是大好的機會，分享及參與該地區發展相關的創新和綠色解決方案。 法國駐港總領事杜麗緹

她認為，香港政府參與大灣區發展的雄心壯志，將為法國企業創造出新的發展機會，尤其是新綠色解決方案（green solutions）方面。

杜麗緹以上周舉行的首屆香港國際創科展（InnoEX）為例，指出有接近40間法國企業有份參與，他們均十分願意與本地和內地的公司進一步加強合作，分享他們的專業知識。她說：「我們還有一個香港-深圳的初創社區La French Tech Hong Kong-Shenzhen，他們也有參與InnoEX，並很樂意為香港和大灣區的創新領域發展作出貢獻。」

她又指，現時法資企業遍佈大灣區發展的各個不同領域，各行各業的法企亦已經準備好為大灣區發展創造的機會做出貢獻，包括在基礎設施、交通、創新、循環經濟（circular economy）、廢物管理、網絡安全等。這些有利的條件能造就雙方教育和文化領域方面的交流和合作。

法國巴黎將會是2024年夏季奧運的主辦城巿，法國奧運會和殘奧會吉祥物、以弗里吉亞帽為原型的Phryges亮相。（Getty）

報復式旅遊注意：法國將迎兩大體壇盛事

隨着香港全面與世界通關復常，不少港人近期已紛紛出外旅遊，法國也積極吸引全球旅客到訪。杜麗緹不忘提到，今明兩年將有2023年世界盃欖球賽及2024年巴黎奧運會，而法國將會是這兩項國際大型體育盛事的主辦國。

「法國是一個熱愛運動的國家，體育對於建立國家之間的聯繫十分重要，故我們希望有大量遊客來探索一下我們的國家。」她補充，欖球世界盃將在法國多個不同城市舉行，絕對是香港旅客探索這些城市的好機會。