「Diplomat」除了是外交官的意思，「Diplomatic」也有善用打交道、做事有手腕的意思。在Netflix最近落實續訂的《頭號外交官》（The Diplomat），作為美國駐英國大使的主角便被塑造得長袖善舞，甚至能夠改變英國首相以至美國總統的決定。



不管現實中的美國政府是否這樣理解外交官的角色，現任駐華大使伯恩斯似乎被寄予了一定期望。作為職業外交官，曾經官至國務次卿，伯恩斯去年出任美國駐華大使，本來就打破了廿多年來此職位作為政治酬勞的軌跡，意味着國務卿布林肯有意透過他處理對華關係。

如果伯恩斯足夠聰明，去年11月他在北京與秦剛會面及討論中美關係的時候，就應該已猜到這位剛擠身中共中央委員會的中國駐美大使即將接任外交部長。所以本周一（5月8日）伯恩斯與秦剛的會晤，不是兩人的第一次，分別只是去年那次還未舉行「習拜會」，而今次則是在氣球事件之後。

從外交部的訊息可見，外長會見的多數是別國外長，外交部接見駐華大使的通常是副部長。秦剛從巴基斯坦回國、在出發外訪歐洲之前，周一上午與伯恩斯舉行會談，本身已有一定的意味。而緊接其後，周二至周三（5月9至10日）在北京主持對台工作會議的中共中央外事辦主任王毅，周三至周四（5月10至11日）便在奧地利維也納與白宮國家安全顧問沙利文會晤，似乎顯示伯恩斯與秦剛之會為更高層交流作出了鋪墊。

新華社形容王毅與沙利文「就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論」，以及「同意繼續用好這一戰略性溝通渠道」，從表述看來二人兩日共八小時的會談氣氛不俗。尤其是伯恩斯周四已經約見了商務部部長王文濤，白宮一直希望推進的財長耶倫以及商務部長雷蒙多的訪華之行，甚至是稍高級別的布林肯之行，相信也在討論議程上。

縱然如此，沒有人會誇大沙利文與王毅之會的影響。事實上，沙利文曾經在2021年10月、2022年3月及6月，在瑞士、意大利及盧森堡三晤楊潔箎，但後來還是有氣球事件，美國國會亦樂此不疲地推出針對中國的法案。中方所批評的「說一套做一套」，最好例子莫過於白宮一方面沒有解除對中國新任防長李尚福的制裁，另一方面奧斯汀又去信李尚福邀請會面，做法不是矛盾就是虛偽。

現實始終不是劇集，外交官再長袖善舞，也必須面對結構因素。在中美關係上，結構因素就是美國在經濟及科技領域面對巨大壓力，白宮以及國會兩黨一致視中國為最大威脅。美國若不處理好自身的競爭力問題，中美矛盾難以解決。這就是中國經常強調是實事求是。不論是大國關係抑或內政治理，都不能以為打一下交道，做些門面宣傳就能成事。「做人無公關」當然不行，但如果面對發展的瓶頸、民生的需要、社會的怨氣，政府「只得公關」亦行之不遠。