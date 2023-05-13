韓正訪問荷蘭　稱中歐沒有根本利害衝突

中國家副主席韓正訪問荷蘭期間在海牙會見荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）並與首相呂特（Mark Rutte）舉行會談。韓正5月12日說，中歐之間沒有根本利害衝突，更多的是優勢互補，中方願通過務實合作推進中歐關係更好發展。



應荷蘭政府邀請，韓正10日至12日訪問荷蘭。他會見威廉-亞歷山大時表示，在習近平主席和威廉-亞歷山大的戰略引領下，中荷關係始終保持健康穩定發展，雙邊貿易額逆勢增長，農業水利、交通物流、可持續發展等領域合作穩步推進，希望通過此訪，進一步推行好兩國領導人達成的重要共識，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係取得更大發展。

韓正稱，當前經濟全球化遭遇一些困難，但大趨勢不可逆轉，中荷在綠色低碳、氣候變化等領域有很大合作空間，應攜手努力，共迎挑戰，不同文明國家之間要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中謀共識，在合作中促共贏。

威廉-亞歷山大則表示，21世紀人類面臨的最重要問題是環境問，中國在解決龐大人口面臨的水資源和衛生問題上取得的成就有目共睹，荷中在可持續發展和環境保護方面發揮重要作用，應進一步加強合作，促進全球碳中和與減排。

與呂特會談時，韓正表示，近年來，中荷雙方本着相互尊重、相互信任的精神，攜手應對挑戰，共同確保全球產業供應鏈穩定，為兩國和世界經濟作出貢獻，當前中國經濟企穩回升勢頭好於預期，必將助力全球經濟復甦，也將為中荷務實合作提供更廣闊空間。

呂特歡迎韓正到訪並表示，中國是荷蘭的重要貿易夥伴，雙方關係強韌、有力，在經貿、綠色低碳、氣候變化等領域務實合作空間很大，當今世界問題很多，中國的作用不可或缺，期待荷中交往快速恢復，願加深雙方務實合作，加強氣候變化領域的科技合作，助力實現全球應對氣候變化目標。

韓正與呂特會談結束後共同參觀莫里茨皇家美術館。韓正訪荷期間還分別會見荷蘭企業阿斯麥（ASML）和阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）負責人並考察飛利浦公司的阿姆斯特丹總部。