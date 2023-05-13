澳洲貿易部長：訪華並非空手而歸　是中澳貿易接觸第一步

5月13日，在澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）結束為期兩天的訪華行程回國後，澳洲廣播公司（ABC）報道認為，中方並未就一系列針對澳方的貿易禁令作出讓步。不過，法瑞爾表示，兩國關係已出現「積極的勢頭」，他12日晚與中國商務部部長王文濤在會談中同意「加強對話」以解決貿易問題。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：熊超然



對於外界所謂「訪華空手而歸」的說法，法瑞爾予以反駁稱，他此訪只是「第一步」，未來還有更多工作需要堅持進行。他強調，自己同王文濤部長的會談是「積極的」，已經有了「許多進展」，澳洲的煤炭和銅礦已重新進入中國市場，有關大麥的貿易爭端也找到了解決途徑。

從2017年年中開始，澳洲特恩布爾（Malcolm Turnbull）政府和莫里森（Scott Morrison）政府盲目跟隨美國，全方位地破壞與中國的雙邊關係，包括炒作「中國威脅論」、以所謂「國家安全」為由阻礙兩國間正常經貿活動，以及響應美國、挑頭鼓譟對中國進行有罪推定式的「病毒溯源調查」。自此，中澳關係和經貿往來驟然降至低谷。

與此同時，由於澳方在兩國貿易中存在不當之處，中方對澳洲大麥、葡萄酒加徵了禁止性關稅，暫停多家澳洲牛肉供應商出口資格。中國海關還在進口口岸，依法依規對包括澳洲龍蝦和煤炭在內的進口產品實施檢驗檢疫以及質量安全檢查和環保項目檢測。

中澳關係：圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日在北京與中國商務部部長王文濤會面後舉行記者會。（Reuters）

ABC稱，中澳聯合致函世界貿易組織（WTO）中止兩國大麥雙反措施爭端，這為中國取消對澳洲大麥和葡萄酒的貿易禁令鋪平了道路。

在5月12日深夜的新聞發布會上，法瑞爾稱，中方已表示，近期達成的協議「仍在正軌上」，而法瑞爾則說：「我還重申，我們希望在澳洲葡萄酒的WTO爭端中遵循類似的程序。」

據報道，法瑞爾同時還反駁了有關他「從中國空手而歸」的這種說法，他稱這次訪華是澳中兩國貿易接觸的「第一步」：「（未來）需要做更多的工作，我一直認為，我們必須繼續堅持下去。」

2023年2月6日，中國商務部部長王文濤應約與澳洲貿易部長法瑞爾舉行視像會談。王文濤當時指出，中澳互為重要經貿合作夥伴，雙方經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏。當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經貿合作注入更多的積極因素。此次會談是我們共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步。

ABC稱，在5月12日的會談中，王文濤也向澳方提出，希望澳方能提供良好營商環境，公平、公正對待中國企業和產品。此前，澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）就拒絕了一家中國公司增持一個關鍵鋰開發項目股份的請求。

中澳關係：圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日在北京與中國商務部部長王文濤一同出席會議。（Reuters）

中國是澳洲最大的貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達到2,870億澳元，佔澳洲對外貿易總額的28%。同時，澳洲也是中國最大的商品供應國之一，2022年中國購買的11億噸鐵礦石中，65%來自澳洲。

5月11日，澳洲貿易部長法瑞爾啟程前往北京，開始為期兩天的訪華行程，期間還舉行了自2019年以來兩國最高貿易官員的首次面對面會晤，致力於「推動解決懸而未決的貿易障礙」。

5月12日，據ABC報道，就在法瑞爾當天同中國商務部部長王文濤舉行會談前的4個小時，他收到了中方「出人意料的邀請」，由中國商務部高級官員陪同參觀故宮。對此，法瑞爾本人感到「非常榮幸」，並對中方表示感謝。澳媒則認為，「這是一個令人鼓舞的跡象」。

報道稱，這是自2019年11月以來，澳洲貿易部長首次訪華，也是兩國關係跌入低谷以來第二位訪華的澳洲政府高級部長（註：澳外長黃英賢曾於2022年12月訪華）。此行對於兩國經濟而言都是一個好兆頭，也為兩國加強外交關係奠定基礎。

ABC援引澳洲官員的說法認為，法瑞爾此次訪華是一個「受到歡迎的發展進程」，雖然澳方此前淡化了對於兩國部長會談的預期，但仍希望解決中國對澳洲產品的貿易禁令問題。

中澳關係：圖為澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）2023年5月12日在北京與中國商務部部長王文濤會面並合照。（Reuters）

澳洲經濟學家、悉尼大學教授杭智科（Hans Hendrischke）認為，法瑞爾此訪是「（澳中接觸的）第一步」，且非常重要，因為有望在中國對澳農產品和其他產品的禁令問題上取得突破。

澳洲國際事務研究所中國事務研究員姜雲則表示，在此前多次雙邊接觸後，法瑞爾此訪是澳中兩國「重新接觸」的一部分，這已經可以公開提及，不必再諱言。同時，隨着澳中兩國在各個領域開始接觸，未來可能還會有領導人層級的訪問出現。

據商務部新聞辦公室微信公眾號「商務微新聞」消息，5月12日，商務部部長王文濤與來訪的澳洲貿易部長法瑞爾在京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會。雙方就落實兩國領導人峇里島會晤重要共識、穩步發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、拓展務實合作等議題進行坦誠、專業、全面的交流。

王文濤指出，中澳經濟高度互補，經貿合作成果豐碩，聯委會時隔6年再次啟動，具有標誌性意義。雙方應繼續落實好兩國領導人會晤重要共識，着眼於中澳經貿關係長遠發展，求同存異、擴大共同利益，在平等互利基礎上解決彼此關切，推動雙方務實合作邁上新台階。

雙方一致同意，重啟自貿協定聯委會、高級別貿易救濟對話等經貿對話機制，加強綠色低碳、奧運基礎設施建設等合作，推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數字貿易和電子商務領域開展合作。