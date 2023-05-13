土耳其大選｜民調領先埃爾多安　反對派大熱門穿避彈衣造勢

土耳其在當地時間5月14日舉行大選。選前民意調查結果顯示，反對黨共和人民黨（CHP）領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）支持度已超越尋求連任的總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）。



路透社12日稱，民意調查結果顯示，克勒奇達爾奧盧會在首輪投票中領先，如無人在首輪投票中獲得逾半票數，土耳其會在28日進行第二輪投票。

克勒奇達爾奧盧14日接受路透社訪問時稱，有信心勝出今次大選。

土耳其大選：圖為2023年5月14日，有「土耳其甘地」之稱的反對黨共和人民黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kilicdaroglu）在安卡拉出席造勢活動。（Reuters）

中東新聞的「觀察」網站（al-monitor.com）12日稱，在本週發布的幾乎所有民調結果，都顯示克勒奇達爾奧盧都領先埃爾多安，但未能確定他能否在第一輪投票中獲得50%以上選票。

土耳其社會研究中心Yöneylem於12日公布的民調結果指出，克勒奇達爾奧盧支持率為49.5%，埃爾多安為44.4%，前者領先後者5.1個百分點。是次調查在5月9日至10日進行。Yöneylem以伊斯坦堡為基地。

另一個由ORC research進行的調查，也在12日公布，結果顯示克勒奇達爾奧盧支持率已逾50%，達51.7%，而埃爾多安支持度為44.2%。ORC research的調查在5月10日至11日進行。ORC research以安卡拉為基地。

土耳其大選：圖為2023年5月13日，尋求在14日大選中勝出的土耳其現任總統（Recep Tayyip Erdoğan）在伊斯坦堡出席造勢活動時，向支持者發表講話。（Reuters）

上述兩個民調都是在祖國黨（Homeland Party）候選人因傑（Muharrem Ince）5月11日宣布退選前進行，暫時未知他退出對選情會有什麼影響。根據Yöneylem及ORC research，因傑的支持度分別為1.4%及1.3%。

因傑退選後，現時僅合計3名候選人繼續角逐。

第三名侯選人是奧安（Sinan Oğan）。現年55歲的他，被指勝算甚低。他是學者出身，成立名為TURKSAM的智庫。他2011年代表立場極右的民族主義運動黨（Nationalist Movement Party，MHP）出戰並躋身國會。他2015年競選MHP黨魁但失敗，之後被逐出該黨。

除了民調結果，大選的保安亦為外界關注。路透社12日稱克勒奇達爾奧盧12日出席競選集會時穿上避彈衣。影片顯示，當他在黑海城市薩姆松（Samsun）發表演說時，有持突擊步槍的保安人員與他一同站在台上。

路透社引述消息人士稱，現年74歲的克勒奇達爾奧盧在接獲他可能成為受襲目標的情報後，做出這個安排。