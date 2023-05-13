泰國大選｜泰媒：上議院分3派　120人支持巴育

泰國大選5月14日舉行，改選下議院全數500個議席。上議院任期未滿，未須改選，但這250名議員有份選下屆首相，所以他們的取態也備受關注。據泰媒5月13日引述消息指，上議院內約可分成3派，其中120人支持現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）。



上議院全數250席由軍方委任，大多是前公務員、警員及軍人，屬保守勢力，《曼谷郵報》（Bangkok Post）13日引述來自上議院的消息報道，目前這250人可分成3派，其中一派支持巴育連任，佔120人；另一派支持副首相巴維（Prawit Wongsuwon），佔80人；另外還有50人取態未明。

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在14日的下議院選舉結果出爐後，下議院500位議員將與上議院250位議員選出下屆首相，候選人須獲過半數支持才能當選，意味在全數750位議員中，起碼要獲得376位議員支持。

根據一項4月底至5月初進行的泰國民調，結果顯示僅6.8%受訪民眾支持巴育所屬的泰國人團結建國黨，他信幼女貝東丹（Paethongtarn Shinawatra）所屬的為泰黨則有38.48%受訪者支持，前進黨則有28.03%。