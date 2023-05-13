泰國大選明日舉行　首相怎樣產生？一文看懂選舉制度

泰國星期天（5月14日）舉行2014年政變以來的第二次全國大選，各黨的激烈競爭就要見分曉。



議席競選與投票規則

今年大選在選舉議席、選區劃分和投票規則等方面都做了調整。

根據新規則，各政黨如今要競選下議院全部500個席位，包括400個選區議席和100個政黨議席。

泰國今年約有5228萬個合格選民，每個選民手中握有兩票：一票投給選區候選人，另一票投給選民自己認可的政黨。

泰國大選：2023年5月12日，在泰國曼谷舉行的大選之前，現任泰國首相巴育在泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）的集會活動造勢。（Reuters）

如何選出首相

政黨贏得至少25個席位，就可提名首相候選人。政黨之間也可能達成協議，共同支持提名某一個首相候選人。

這次大選，70個政黨推出6679個議員候選人，43個政黨提名63名首相候選人。之後，下議院500名議員與上議院250名議員將對獲提名的首相候選人進行表決。

首相候選人要在上下兩院獲得超過一半的支持票，即至少376票，才能當選首相。

圖為泰國現任首相巴育（Prayut Chan-o-cha）2023年3月25日在曼谷舉行的競選啟動儀式上發表演講。（Getty Images）

主要參選政黨及候選人

親軍方的保守派與推崇改革的自由派在本次大選競爭激烈，各黨爭相推出各種經濟民生政策，同時借黨內推出的知名候選人爭取更多選票。

自由派的為泰黨和前進黨目前是勢頭最強勁、民調支持率最高的兩個政黨。

泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）的首相候選人、前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦），自2月來支持率遙遙領先。不少民調分析看好貝東丹和其父他信的影響力對為泰黨有積極助力。

泰國大選：泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）的首相候選人、前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）2023年5月3日在泰國曼谷出席一個記者會並發表講話。（Reuters）

前進黨（Move Forward Party）及其黨魁皮塔（Pita Limcharoenrat）則很可能是本屆大選的黑馬。他在年輕選民中收穫大批擁躉，5月的民調支持率已經反超貝東丹。

保守派的主要角色包括泰國人團結建國黨（United Thai Nation）及其黨魁、看守首相巴育（Prayut Chan-ocha），親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）及其黨魁兼副首相副首相巴維（Prawit Wongsuwan），也有一定的吸票能力。這兩個政黨主要靠城市中產階級、軍隊精英和王公貴族的支持。

泰國大麻合法化的幕後推手自豪泰黨（Bhumjaithai Party）及其黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul），也是大選的焦點之一。

身兼泰國衞生部長、自豪泰黨黨魁的副首相阿努廷2022年11月3日在Facebook上發布照片，可見他正與印上「北海道大麻牛奶雪糕」的宣傳牌微笑合影。（阿努廷Facebook專頁）

大選結果何時出爐

投票站在當地時間星期天下午5時（香港時間傍晚6時）關閉，非正式計票結果將於晚上10時（香港時間晚上11時）出爐。

政黨即使獲得下議院多數席位或壓倒性勝利，仍不足以單獨執政，而可能需要更多時間與其他政黨談判組織聯合政府。

自由派的為泰黨和前進黨目前是勢頭最強勁、民調支持率最高的兩個政黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

