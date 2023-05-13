泰國大選明日舉行 首相怎樣產生？一文看懂選舉制度
泰國星期天（5月14日）舉行2014年政變以來的第二次全國大選，各黨的激烈競爭就要見分曉。
議席競選與投票規則
今年大選在選舉議席、選區劃分和投票規則等方面都做了調整。
根據新規則，各政黨如今要競選下議院全部500個席位，包括400個選區議席和100個政黨議席。
泰國今年約有5228萬個合格選民，每個選民手中握有兩票：一票投給選區候選人，另一票投給選民自己認可的政黨。
如何選出首相
政黨贏得至少25個席位，就可提名首相候選人。政黨之間也可能達成協議，共同支持提名某一個首相候選人。
這次大選，70個政黨推出6679個議員候選人，43個政黨提名63名首相候選人。之後，下議院500名議員與上議院250名議員將對獲提名的首相候選人進行表決。
首相候選人要在上下兩院獲得超過一半的支持票，即至少376票，才能當選首相。
主要參選政黨及候選人
親軍方的保守派與推崇改革的自由派在本次大選競爭激烈，各黨爭相推出各種經濟民生政策，同時借黨內推出的知名候選人爭取更多選票。
自由派的為泰黨和前進黨目前是勢頭最強勁、民調支持率最高的兩個政黨。
泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）的首相候選人、前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦），自2月來支持率遙遙領先。不少民調分析看好貝東丹和其父他信的影響力對為泰黨有積極助力。
前進黨（Move Forward Party）及其黨魁皮塔（Pita Limcharoenrat）則很可能是本屆大選的黑馬。他在年輕選民中收穫大批擁躉，5月的民調支持率已經反超貝東丹。
保守派的主要角色包括泰國人團結建國黨（United Thai Nation）及其黨魁、看守首相巴育（Prayut Chan-ocha），親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）及其黨魁兼副首相副首相巴維（Prawit Wongsuwan），也有一定的吸票能力。這兩個政黨主要靠城市中產階級、軍隊精英和王公貴族的支持。
泰國大麻合法化的幕後推手自豪泰黨（Bhumjaithai Party）及其黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul），也是大選的焦點之一。
大選結果何時出爐
投票站在當地時間星期天下午5時（香港時間傍晚6時）關閉，非正式計票結果將於晚上10時（香港時間晚上11時）出爐。
政黨即使獲得下議院多數席位或壓倒性勝利，仍不足以單獨執政，而可能需要更多時間與其他政黨談判組織聯合政府。
自由派的為泰黨和前進黨目前是勢頭最強勁、民調支持率最高的兩個政黨。
本文獲《聯合早報》授權轉載