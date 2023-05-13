泰國大選｜巴育政黨民調大落後　籲別看顏值投票：他年輕時也很帥

泰國5月14日舉行大選，現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）所屬的泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）在民調大落後，政黨高層12日在拉票活動上呼籲選民「別看臉投票」，又指巴育年輕時的顏值也很高。



《泰國頭條新聞》13日報道，泰國人團結建國黨12日舉行大型拉票演講活動，副黨魁塔納功發表演講，他表示擔任首相的人要忠誠廉潔、忠於國王和人民，除了巴育外沒有其他適合人選。

泰國人團結建國黨在民調大落後，塔納功12日就呼籲選民投票時不要只憑顏值選擇候選人，他指對手前進黨的候選人顏值是高，但能擔大任才是重點，「再說我們巴育年輕時顏值也很好！」

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根據一個4月底至5月初進行的泰國民調顯示，僅6.8%受訪民眾支持該黨，對手為泰黨和前進黨則分別有高達38.48%和28.03%受訪者的支持。

為泰黨派出的首相人選為前首相他信幼女、36歲的貝東丹，前進黨的人選則是42歲哈佛「學霸」皮塔（Pita Limjaroenrat），兩人都比69歲的巴育年輕一大截。