泰國大選戰火燃起　他信千金vs型男學霸叮噹馬頭　巴育政黨大落後

泰國5月14日舉行國會大選。根據5日公布的民意調查，處於領先地位的是由前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）領導人泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party），以及前進黨（Move Forward Party），支持率都是現任首相巴育（Prayuth Chan-ocha）所屬政黨泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）的3倍以上。



如今距離泰國大選已不足24小時，由於泰國法律規定選舉前一天下午6時後不准舉行集會，各黨紛紛在12日晚全力造勢，進行最後衝刺。

巴育在曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行造勢大會，期間高舉雙手做出「V」字勝利手勢。

他們在場內播放國歌，不少支持者手舉泰國國旗及泰國人團結建國黨的旗幟，當中有許多是退休人士。巴育說：「我們必須彼此相愛。我們是泰國，我們是一家人」。

泰國大選：2023年5月12日，在泰國曼谷舉行的大選前，現任泰國總理巴育在泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）的集會活動造勢。（Reuters）

貝東丹分娩不到2週便重返政治舞台，12日在曼谷IMPACT會展中心集會，現場一片紅色，有約1萬名支持者。IMPACT會展中心是泰國其中一個用來舉行演唱會的場館。泰國「紅衫軍」是支持他信家族的政治團體。

美國哈佛大學畢業的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在曼谷的泰日運動場（Thai-Japanese Stadium）舉行競選活動，支持者身穿代表前進黨的橙色服裝。

皮塔稱：「我希望泰國因民主而改變，我希望這個國家變得更好」。

泰國大選：泰國最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）的首相候選人、前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）2023年5月3日在泰國曼谷出席一個記者會並發表講話。（Reuters）

選情激烈

泰媒Nation Thailand在4月24日至5月3日期間，針對全國114,457名合格選民進行民調。

民調顯示，為泰黨和前進黨料將在共400個單選區中奪下300多席，38.48%受訪者支持為泰黨，28.03%支持前進黨，6.8%受訪民眾支持泰國人團結建國黨。

根據這一結果，為泰黨有望贏得247個國會議員席位，而前進黨有望奪得79個。

最多受訪民眾希望由皮塔擔任首相，有29.37%受訪者支持他，其次多人支持的是貝東丹，有27.55%受訪者支持她，兩者相差不足2個百分點。僅8.85%受訪民眾表示支持巴育連任。

泰國曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）舉行儀式歡迎首個中國赴泰國航班旅客，泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）到場迎接。（新華社）

陪跑大軍有誰？

在這次大選中競逐首相的主要候選人，除巴育、貝東丹和皮塔外，還有現任衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）、房地產大亨社他（Srettha Thavisin），以及巴育盟友、副首相兼陸軍前參謀長巴維（Prawit Wongsuwan）。

根據民調，13.28%受訪者希望社他成為首相，是第3多受訪者支持的首相候選人。他是為泰黨另一名首相候選人。