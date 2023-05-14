印尼自由行注意｜遊客峇里合照大象手臂遭咬：聽到骨頭碎裂劈啪聲

一些人旅遊東南亞都會將近距離接觸動物列為行程之一，但這不無風險。美媒5月6日稱美國一名遊客往印尼峇里島（Bali）大象公園渡假村遊玩時，在馴象師指導下與大象合照，期間手臂竟遭咬噬，骨頭應聲碎裂，須緊急送院治療，醫療費達1萬美元（約7.8萬港元）。



美國廣播公司WMUR電視第9台6日報道，來自美國新罕布什爾州的博加爾（Beth Bogar）與丈夫一同到峇里島梅森大象公園渡假村（Mason Elephant Park & Lodge，暫譯）渡假時出事。

WMUR是一家總部位於美國新罕布殊爾州曼徹斯特、附屬美國廣播公司（ABC）的電視台。電視台是由赫斯特電視台（Hearst Television）屬下赫斯特公司所有。

意外發生前，她曾騎上同一隻大象涉水而行，並和牠一同游泳。

當時馴象師正指導博加爾和大象合照。馴象師自稱已和大象相處24年，熟悉牠的脾性。博加爾在他的建議下把手臂放在象鼻下方，但她突然感到手臂「被推進」牠的口，牠突然咬住她的手臂：

我無法將手臂抽出來，我聽到骨頭碎裂的劈啪聲，我開始恐慌。 傷者博加爾

我只是覺得他（馴象師）在引導我，他讓我的手臂離他的嘴太近了，（但）我不知道離得太近了。 傷者博加爾

博加爾隨後被帶到前台冰敷手臂，但受傷處開始腫脹，須送院接受緊急手術。

渡假村承諾調查事件，並支付半數治療費用，一度沒回音。但後來她稱已收到來自園方的4800美元（約3.8萬港元）。

博加爾稱：「在你把類似活動加到行程前，請三思而後行，因為在一瞬之間，你的整趟旅程真的可被改變，而且不僅是你的旅程，而是你的整個人生。」

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