有片慎入｜升降機門「突然打開」　印尼女踏空墜𨋢槽慘死

印尼一名女子24日在機場搭到一台故障升降機，似乎因技術問題停了下來，過沒多久門才打開，然而就在她踏出升降機門那一刻踩空，墜落身亡。這一切直到機場人員聞到腐臭味，才於27日在升降機下方發現她的遺體。



點擊放大瀏覽事發經過（圖片或引起不安，慎入）：

+ 16

綜合羅盤報、Tribun News等報導，這起事件發生在棉蘭瓜拉納穆國際機場，30歲女子雅西亞（Asiyah）24日送親戚到機場後離去，但卻又接到對方的電話，趕緊返回。雅西亞進入機場升降機後，就打電話給對方，告知已經搭上升降機。

沒想到此時升降機遇上技術問題，突然停了下來。監視器畫面顯示，當時她看到升降機門沒有打開，似乎相當慌張，並未發現身後的另個升降機門已經打開，焦急待在原地，等待著前方的門開啟。

過沒多久，她發現眼前的門開了，頭也不回地一腳踏出去，當場踩空墜落身亡。

【相關圖輯】巴西大廈升降機「限載8人」 11人硬擠進去 瞬間墮至地庫3重傷（點擊放大瀏覽）：

+ 15

當時她的親戚等了許久感到奇怪，通知機場相關單位，但並未找到雅西亞，便先行返回家中，直到隔日，由於雅西亞仍處於失聯狀態，決定報警處理。

最終在警方調閱機場升降機監視器畫面，加上機場人員在升降機周圍聞到腐臭味之後，才於27日在升降機下方找到雅西亞遺體。

警方表示，死者在踏出升降機門之後墜落才導致身亡，但也懷疑死者不清楚這部升降機其實有兩個門，當時可能因驚慌失措，強行打開另一個升降機門，結果在走出去後墜落至底層，釀成憾事。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】