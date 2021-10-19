魷魚遊戲｜印尼咖啡店推現場體驗　123木頭人戳椪糖都玩得到

印尼隨着疫情趨緩，開始放寬日常活動限制救經濟，不過有一家咖啡廳腦筋動得特別快，結合當前全球最火紅的韓國影集《魷魚遊戲》，推出真人實境版，每日吸引數百名顧客上門，這也讓咖啡廳才剛剛開始重新營業，業績就迅速成長２倍。



根據《路透社》報道，印尼咖啡廳Cafe Strawberry模仿《魷魚遊戲》，店內營造成陰暗氛圍，閃爍的霓虹燈增添幾分神秘氣息，店員也全都穿着與劇中相同的服飾，手拿玩具槍引導顧客到另一個空間玩起「一二三木頭人」，而且過程中全都以韓語進行，讓顧客「如臨其境」玩得不亦樂乎。

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一名16歲的學生顧客雖然沒能在「一二三木頭人」中獲勝，但她興奮地表示，沒有一家咖啡廳能夠模仿得如此微妙微肖，而且顧客在過程中，能夠真正體驗到與《魷魚遊戲》相同的緊張程度。

「一二三木頭人」在《魷魚遊戲》中是第一關，第二關則是「椪糖遊戲」，玩家要在限時內完美戳下椪糖上的形狀，而這個Cafe Strawberry同樣也有提供，光是這些噱頭，每天就能夠吸引超過200名想要體驗遊戲的顧客上門。

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39歲的咖啡廳老闆浦里亞迪（Putra Priyadi）表示，印尼先前因為實施社區活動限制（Enforcement of Community Activity Restrictions, PPKM），讓店內收入銳減，隨著規定放寬，業績也僅是微幅上升，但自從店內推出《魷魚遊戲》後，業績在短短一週內就火速翻了2倍。

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