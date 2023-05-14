土耳其大選點票逾6成：土媒稱埃爾多安得票率51.23％　領先對手

土耳其總統和議會選舉投票當地時間5月14日舉行，同日結束。土耳其廣播電視總台新聞頻道（TRT Haber）稱現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）得票率為51.23%，反對黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）得票率42.95%。路透社14日稱，兩人得票率差距在收窄。



《土耳其新聞報》稱該報是基於已點算超過66%的選票進行推算。

《土耳其新聞報》（Haberturk）及土耳其電視台HALK TV在選舉結束不足2小時後分別發布其所推算的初步結果。

HALK TV稱國會選舉初步點票結果顯示，埃爾多安所屬執政正義與發展黨（AKP）得票率32.7%，克勒奇達爾奧盧所屬、立場中間偏左的反對黨共和人民黨（CHP）得票率34.82%。HALK TV稱這初步結果基於已點算的0.6%選票進行推算。

土耳其最高選舉委員會（High Election Board）負責人較早時解除發布選舉結果的禁令，並稱稍後公布正式的初步結果。

選舉前的民調顯示克勒奇達爾奧盧形勢佔優，他曾承諾倘若當選，會推翻埃爾多安執政20年的大部分政治遺緒。

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新華社5月14日稱埃爾多安等3名候選人角逐總統職位，24個政黨和151位獨立候選人爭奪大國民議會600個議席。

土耳其總統任期5年，選舉採用兩輪投票制的全民直選。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票率前兩位候選人參加第二輪角逐。第二輪投票將於本月28日舉行。土議會選舉實行比例代表制，政黨和黨團聯盟進入議會的得票率門檻為7%。

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據土耳其最高選舉委員會公布的數據，土耳其約有6410萬註冊選民，其中境外註冊選民約340萬。境外投票5月9日已結束。初步計票結果預計當地時間14日午夜揭曉，正式計票結果預計在本月19日由最高選舉委員會公布。

新華社14日引述土耳其媒體認為，此次大選中備受選民關注的議題包括經濟問題、地震災難應對、土境內的敘利亞難民問題等。總統選舉方面，選前民調顯示，由6個反對黨組成的「民族聯盟」陣營候選人、克勒奇達爾奧盧與現任總統埃爾多安支持率接近，另一名候選人奧安（Sinan Oğan）支持率較低。

是次選舉其中一個看點，是執政黨同其他4個政黨組成的「人民聯盟」能否保持議會多數席位。