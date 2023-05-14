泰國大選點票進行中：反對派大幅領先　為泰黨料已得36席

泰國5月14日舉行大選。英媒14日稱，目前泰國選舉委員會已點算6.45%有效選票，顯示反對派暫時大幅領先，為泰黨得票率排首位。《聯合早報》14日稱，根據泰國官方非正式點票網站數據，預測為泰黨已贏得36席。



根據泰國官方的非正式計票網站數據，預測為泰黨目前贏得36個選區議席，領先其他政黨。其次是前進黨（15席）、公民力量黨（13席）和自豪泰黨（Bhumjaithai Party）（11席）。

另外，根據泰國國立發展管理學院（NIDA）的最新調查結果，為泰黨可能贏得164至172個下議院議席，成為大贏家。前進黨預測可奪下80到88個議席，排第二。

民調結果也顯示，自豪泰黨可贏得72到80個議席，可能成為「造王者」。公民力量黨則可能贏得53到61席。

是次選舉改選下議院全數500個議席。路透社14日稱，截至泰國時間晚上8時27分（香港時間晚上9時27分），泰國選舉委員會已點算6.45%有效選票，為泰黨的得票率暫時排首位，而排第二位的是前進黨。

彭博社14日稱，泰國國家媒體集團（Nation Group，暫譯）的票站調查（或稱出口民調）顯示，為泰黨取得32.6%的選區選票，而前進黨取得29.4%的選區選票，令他們可成為下議院的微弱多數派。

前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）14日表示，出口民調顯示，為泰黨和前進黨能取得足夠的下議院議席來組建下一屆政府。他預料為泰黨和前進黨會在泰國時間晚上約10時或11時（香港時間晚上11時或15日零時）開始對話，討論組建聯合政府。

選舉結果出爐後，下議院500位議員會與上議院250位議員一起選出下屆首相，候選人須獲過半數支持才能當選，意味在全數750位議員中，最少須獲得376位議員支持。

英國廣播公司（BBC）14日稱，包括為泰黨在內的所有在野黨都須最少取得376個下議院議席，才有機會令代表它們的候選人成為首相。