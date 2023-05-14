泰國大選｜為泰黨須掌75%議席貝東丹才能拜相　即使上台不無隱憂

泰國大選5月14日舉行，改選下議院全數500個議席。英媒14日稱，在野為泰黨（Pheu Thai Party）須取得壓倒性勝利，即取得下議院逾75%議席，前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）才有望成位首相。



下議院選舉結果出爐後，下議院500位議員會與上議院250位議員一起選出下屆首相，候選人須獲過半數支持才能當選，意味在全數750位議員中，最少須獲得376位議員支持。

上議院全數250席由軍方委任，大多是前公務員、警員及軍人，屬保守勢力。英國廣播公司（BBC）14日稱，上議院議員一直投票支持軍方背景的現屆政府，從不支持反對派。

報道稱，包括為泰黨在內的所有在野黨都須最少取得376個下議院議席，才有機會令他們的候選人當選首相。這意味着為泰黨須取得下議院逾75%議席，貝東丹才有望當選首相。

為泰黨跟前進黨等反對派儘管支持度高企，它們倘推動改變現狀的政策，會讓保守建制派心生警惕。尤其是從以往歷史可見，透過保皇派法院的判決以及軍方發動政變，保守建制派以行動表明，他們可拖垮其所不喜的民選政府。