泰國大選正式啟動　選民開始赴票站投票

泰國星期天（5月14日）舉行全國大選，逾5,000萬名符合資格選民有權參與投票，非正式選票將在同日晚間出爐。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國今年（2023年）約有5,228萬個合格選民，選委會預計會有85%的選民將在星期天進行投票。每位選民手中握有兩票：一票投給選區候選人，另一票投給選民自己認可的政黨。

泰國選委會主席汶巴宗（Ittiporn Boonpracong）星期六（13日）說，選委會已準備好組織星期天的選舉，並確保選舉能順利進行，預計在當地時間下午6點半（香港時間7時30分）開始報告非正式計票結果。

泰國投票站將在同日下午5時（香港時間下午6時）關閉。

編按：投票於當地時間上午8時（香港時間上午9時）開始。



為了讓選民安心投票，泰國國家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）說，當局已在各處投票站部署逾14萬名警察，以確保全國範圍內近9.5萬個投票站能有秩序地運行。

丹隆薩指出，在選舉開始前，警方在184宗與選舉相關的犯罪活動中，逮捕了涉案嫌疑人。

泰國民調結果和政治觀察員普遍預測，民主派有望在星期天的大選中勝出。但分析認為，有望成為最大贏家的為泰黨（Pheu Thai Party），不一定能贏得保守目標200席，或以310席壓倒性票數獲勝。

自泰國於1932年改為君主立憲制後，已先後經歷了13次軍事政變，平均每7年便發生一次政變。

不過，泰國皇家陸軍總司令那龍班日前承諾，即使大選後出現政治動盪也不會政變，軍方都將保持中立。那龍班這一談話有助於緩和人們對民主派勝選後軍方或再度干政的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

