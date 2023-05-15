土耳其大選｜料無候選人得票過半　或需次輪投票決勝負

土耳其總統和議會選舉投票當地時間5月14日舉行，同日結束。據國營的阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，接近91%的投票箱已被點算，現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）以49.86%得票領先，反對黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）得票率為44.38%，都達不到過半數當選門檻。



反對派聯盟的成員預期，今次投票料未能有贏家，但對國營傳媒的數據表示質疑，認為偏袒埃爾多安，相信最終數據將顯示克勒奇達爾奧盧領先。74歲的克勒奇達爾奧盧也在社交網站說，自己領先對手。反對派另一名高級成員向路透社稱，對於反對派大幅領先的點票結果，埃爾多安所在的政黨都提出反對意見，從而拖慢點票結果。

69歲的埃爾多安說，在點票尚在進行時急於宣布結果，意味竊取人民的意願。克勒奇達爾奧盧則警告，選舉當局要點算及紀錄全國的選票結果。

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在第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票率前兩位候選人參加第二輪角逐。第二輪投票將於本月28日舉行。