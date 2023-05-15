泰國大選︱皮塔稱已準備好任首相　貝東丹：討論兩黨結盟為時尚早

泰國民主派在議會選舉中重挫與軍方結盟的政黨，為終結近10年來獲軍方支持的保守派統治掀開序幕。



綜合路透社和彭博社星期一（5月15日）報道，99%的選票已完成統計，前進黨和為泰黨的票數遙遙領先。根據泰國選舉委員會網站公布的計票結果，這兩黨預計將合共在下議院500個議席中奪得超過280席。在泰國上下兩院持有過半席位的政黨候選人才能當選首相。

截至星期一凌晨近5時，前進黨已拿下151席，包括113個選區議席和38個政黨議席；為泰黨拿下141席，包括112個選區議席和29個政黨議席。

排在前進黨和為泰黨之後的泰自豪黨得70席，由原副首相巴維（Prawit Wongsuwan）領導的公民力量黨得41席、原首相巴育領導的泰國人團結建國黨得36席、民主黨得25席。

前進黨首相候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）在Twitter上說，前進黨將成為組建新一屆政府的主要政黨，「（選舉）結果清楚顯示前進黨得到了全國人民的壓倒性支持。」

前進黨在首都曼谷近乎橫掃全局，皮塔已表明不會與軍方支持的政黨組成執政聯盟，對與為泰黨組盟持開放態度。

（編按：皮塔同日在Twitter發文稱，自己顯然將會、且已準備好擔任首相。）

為泰黨首相候選人、泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）說，她為前進黨的成績感到高興，但現在討論結盟還為時太早。

貝東丹說：「最重要的是聆聽人民的心聲。」

泰國星期天（14日）舉行全國大選，約5,228萬合格選民對下議院選區議席和政黨議席進行投票。

泰國下議院500席包括400個選區議席和100個政黨議席；上議院有250席，其中244席由軍人執政團領導，另外6席保留給軍方領袖。

由於泰國上議院250名議員是由軍方指派，因此民主派政黨即使贏得下議院的多數席位，大選後未必能順利奪下首相大位。首相候選人必須在上下兩院獲得超過一半的支持票，即至少376票，才能當選首相。

本文獲《聯合早報》授權轉載

