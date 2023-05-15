泰國前進黨成下議院第一大黨

泰國大選點票幾近完成，獲年輕選民支持的反對黨、前進黨贏得下議院大多數席位，有望打破該國近十年來由軍政府或軍方支持的黨派執政的現狀。不過，由於上議院議席全由軍方控制，首相最終由誰當選出任，目前仍難有定論。



根據已點完的99%選票結果，改革派的前進黨預期將在下議院500個席位中贏得147席，前首相他信成立的為泰黨預期贏得138席，執政近十年的首相巴育所屬的泰國人團結建國黨大敗，以不足40席排名第五。

以機構改革和拆除壟斷為綱領的前進黨此次大勝，被視為對民眾拒絕軍方統治的信號。 前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，將考慮與為泰黨組成聯合政府，而為泰黨首相候選人、他信女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）則稱，選舉獲勝者將組建下一屆政府，為對手前進黨感到高興。「人民的聲音是最重要的。」

除了下議院500席，上議院250席全由軍方掌控。 首相候選人必須在上下兩院合共取得逾半，即至少376票才能當選首相。由於上議院由軍方主導，7月上、下議院共同投選各政黨提名的首相候選人時，民主派的前進黨未必能成功執政。2019年的大選為泰黨雖贏得最多席位，但最終首相仍由巴育（Prayuth Chan-ocha）當選。