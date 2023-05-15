泰國民心思變或致政權輪替　前進黨成最大贏家

泰國5月14日舉行大選，受看好的兩大反對黨取得領先，但各自都沒贏得下議院過半數議席。前進黨表明將與為泰黨商討組織聯合政府。



《曼谷郵報》14日報道，雖然最終結果尚未出爐，但前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）當日說，出口民調顯示前進黨和為泰黨有足夠議席可以組織政府。「這是一個積極的訊號。現在是泰國改變的時候了。」

皮塔預計兩黨14日晚就會開始討論籌組聯合政府。

為泰黨首相人選之一的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）呼籲支持者耐心等候結果，並表示「對取得勝利仍然很有信心」；另一首相人選社他（Srettha Thavisin）說，為泰黨「將優先考慮與親民主黨派談判」。

泰國大選：泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）2023年5月14日在曼谷向支持者發表講話。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）泰國研究項目客座研究員兼代理項目主任登沙（Termsak Chalermpalanupap）對於為泰黨未能橫掃下議院議席感到驚訝。

登沙接受《聯合早報》訪問時分析，前進黨很早就表明不會與公民力量黨等現有執政黨合作，成功吸納為泰黨的支持票；為泰黨在競選後期才表態與公民力量黨劃清界線，如今看來已經太遲。

泰國政治觀察員選前預測為泰黨能贏得200至220席，前進黨能拿下60至100席。非正式結果顯示為泰黨的表現可能不如預期。

泰國大選：泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）與同屬為泰黨的首相候選人社他（Srettha Thavisin）2023年5月14日在曼谷向支持者發表講話。（Reuters）

泰國星期日舉行2014年政變以來的第二次全國大選，超過5200萬合格選民選舉新一屆政府。下議院有500個席位，包括400個選區議席和100個政黨議席，贏得過半數議席的政黨可以組織政府。但要當選首相必須獲得上下議院376議席的支持。

泰國媒體報道，許多地方的投票站開放前已出現人龍。

清邁府府尹尼拉（Nirat Pongsitthavorn）說，清邁府許多投票站出現人龍，他估計清邁府的投票率可能達85％，成為全國投票率最高的府。

清邁府是泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）的家鄉，是親他信的為泰黨的票倉之一，2019年大選以83.33％投票率冠全國。

泰國大選：泰國首相候選人、該國前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在2023年5月14日投票日於曼谷向支持者發表講話。（Reuters）

選委會秘書長沙永（Sawaeng Boonmee）說，有許多選民在投票站排隊，表現極高的投票熱情。選委會沒有接獲關於交通出問題的報告，顯示整體投票工作進展順利。

選委會預計投票率可達80％。2019年大選的投票率為74.96％。

曼谷商家奧內素瓦（62歲）說：「我希望選舉結果如我所願，因為我希望國家能夠向前進，而不是出現代際之爭。」

泰國政治觀察員認為，泰國這次大選已不只是他信家族和保守派力量之間的派系之爭，它也是世代之爭，因為年輕一代希望通過選票，為國家爭取一個進步派的政府。

馬弗里克諮詢集團（Maverick Consulting Group）合夥人革甘恭說：「這次選舉是對保守派基本盤和進步派未來的考驗。這個問題比人們喜歡或不喜歡他信或首相巴育（Prayut Chan-ocha）更重大。現在是舊體制與自由主義浪潮的對峙。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

