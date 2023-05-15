歐亞事務特別代表李輝今起訪烏俄5國　北京：將適時公布消息

中國外交部發言人汪文斌主持5月15日例行記者會。有記者就中國政府歐亞事務特別代表李輝大使出訪烏克蘭等五國一事提問。



他稱，關於中國政府歐亞事務特別代表李輝大使出訪烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國，日前已經發布和介紹相關情況。關於訪問的具體情況，中方會適時發布消息，請大家保持關注。

汪文斌強調，中方將繼續同國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

外交部12日宣布，李輝15日起將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方深入溝通。外交部稱，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，就烏克蘭危機交換意見，他當時表示將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問。

李輝為「俄國通」

中方現任歐亞事務特別代表為70歲的李輝，這位「俄國通」曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，又任職過中國駐俄大使長達約10年時間。

履歷顯示李輝自1970年代起曾任外交部蘇聯東歐司（即蘇歐司，前蘇聯1991年解體後，蘇歐司更名為歐亞司）科員，駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘，外交部蘇聯東歐司二秘、副處長、一秘，駐蘇聯大使館一秘。

至1991年蘇聯解體後，他改為任職駐俄羅斯大使館一秘，之後又做過駐哈薩克大使館一秘、參贊，外交部東歐中亞司參贊、副司長等職，再成為歐亞司司長。

自2008年起，他成為外交部副部長，然後在2009年至2019年，他是中國駐俄羅斯大使，時間長達10年。

俄烏戰爭自2022年2月24日爆發，至今持續超過1年，中國強調要勸和促談，外交部2023年2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。