泰國大選︱前進黨擬組6黨執政聯盟　為泰黨同意加入

泰國民主派反對黨為泰黨同意加入由前進黨領導的執政聯盟。



法新社報道，泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）所屬的為泰黨星期一（5月15日）宣布，同意加入由另一反對黨前進黨領導的執政聯盟。

前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）早前在記者會上說，他已邀請5個反對黨，包括為泰黨一起組建執政聯盟。在星期天的議會選舉中，前進黨的得票最高。

43歲的皮塔表明，他已做好出任首相的準備。

皮塔在記者會上警告，如果有人試圖干預星期天的大選結果，導致少數政府的產生，將為此付出沉重的代價。

選舉委員會主席汶巴宗（Ittiporn Boonpracong）在星期一的記者會上說，根據99.18%已完成計算的選票，前進黨和為泰黨在下議院400個選區議席中各贏得112席，在下議院的100個政黨議席中，前進黨和為泰黨也拿下了約三分之二的議席。

這意味着這兩個民主派政黨在下議院已遠遠超過簡單多數的250席門檻。

泰國5月14日舉行全國大選，約,5228萬合格選民對下議院選區議席和政黨議席進行投票。泰國下議院500席包括400個選區議席和100個政黨議席；上議院有250席，其中244席由軍人執政團領導，另外6席保留給軍方領袖。

由於泰國上議院250名議員是由軍方指派，因此民主派政黨即使贏得下議院的多數席位，大選後未必能順利奪下首相大位。首相候選人必須在上下兩院獲得超過一半的支持票，即至少376票，才能當選首相。

本文獲《聯合早報》授權轉載

