秦剛會唔匈牙利外長　促歐盟建立正確對華認知

國務委員兼外長秦剛周一（5月15日）在北京會見來華參加中國——中東歐國家博覽會的匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）。秦剛表示，希望歐盟建立客觀、正確的對華認知，繼續奉行積極、務實的對華政策。



新華社報道，秦剛表示，中匈是經得起考驗的好朋友、好夥伴。近年來，在習近平主席和歐爾班總理的共同引領下，兩國關係跨入歷史最好時期。中方願繼續從戰略高度、長遠角度謀劃雙邊關係，同匈方一道保持高層交往，深化戰略互信，拓展友好互利合作，增加人文交流往來，堅定支持彼此核心利益和重大關切，共同應對各類風險挑戰。

秦剛表示，第三屆中國——中東歐國家博覽會將在浙江寧波舉行，匈牙利將作為唯一主賓國參與此次活動。外長先生特意率團來華出席博覽會開幕式，充分體現了匈方對「中國——中東歐國家合作」的支持以及對兩國關係的重視。希望歐盟建立客觀、正確的對華認知，繼續奉行積極、務實的對華政策。

西雅爾多表示，近年來，匈中關係不斷深化、全方位加強。匈牙利視中國為戰略合作夥伴和重要發展機遇，歡迎中國投資，反對「脫鉤斷鍊」，願與中方繼續深化各領域務實合作，堅定支持中國—中東歐合作和歐中關係向前發展。

雙方還就烏克蘭等問題深入交換了意見。