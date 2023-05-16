美國「42條」結束與邊境亂象　兩黨相互攻訐加劇狀況混亂

美國當地時間5月11日午夜，名為「42條」（Title 42）的公共衛生政策到期。12日起，美政府不再授權執法人員以遏制新冠疫情為由，快速驅逐越境移民。近日美墨邊境每天有逾萬名移民湧入，美墨兩國多地情況告急。



大量湧入的移民已然令政府焦頭爛額，而美國民主黨、共和黨卻繼續抓着移民問題激鬥。5月11日，由共和黨控制的國會眾議院通過一項嚴格的邊境安全法案，提出重啟修建邊境圍牆、增加避難申請限制等，但這一法案難以在民主黨控制的參議院通過。黨爭成為美國移民問題政策的底色，美國總統拜登（Joe Biden）兩年前上任時「更人道移民政策」的競選承諾淪為空談。

圖為5月12日，墨西哥接壤美國邊境，有難民被困在圍牆之外，希望進入美國。（Reuters）

墨西哥時間11日午夜前，從墨西哥西部蒂華納到東部雷諾薩，數千公里美墨邊境附近的墨西哥主要城市聚集大量移民。他們從墨西哥邊境穿越移民牆或布拉沃河，甚至有一名孩子被裝在行李箱從水路運至對岸的美國。

從薩爾瓦多前來的利塞特·埃爾南德斯，在墨西哥東北部邊境塔毛利帕斯州的雷諾薩市表示，她已在邊境等了很長時間，希望能儘快找到前往美國的辦法。

同在雷諾薩市，從危地馬拉前來馬文·埃爾南德斯面對人潮，心中充滿焦慮。他表示，很難在美國設立的移民申請程序中預約上。隨着移民潮湧入，他和許多人擔心合法手續申請移民會更慢更難。

2020年新冠疫情爆發初期，時任共和黨籍總統特朗普（Donald Trump）領導的政府援引《美國法典》相關條款，以疫情防控為由對試圖非法跨越陸路邊界進入美國的移民實施集體驅逐。這項快速驅逐令被稱為「42條」，聯邦政府數據顯示，驅逐令實行後，共驅逐非法移民約280萬人次。

隨着「42條」到期，大量移民湧來，美國聯邦政府和地方政府疲於應對，埃爾帕索、布朗斯維爾等得克薩斯州邊境城市近日宣布進入緊急狀態。聯邦政府宣布，將增派約1500名國民警衛隊員前往美墨邊境。

即便如此，按照全國邊境巡邏人員工會說法，移民事務受理場所人滿為患，「形勢完全失控」。而遠離邊境的地區也沒能逃離衝擊。紐約州政府9日宣布該州因移民湧入而進入緊急狀態。

民主共和兩黨之爭

在11日，共和黨人控制的美國國會眾議院投票通過一項邊境安全法案，提出一系列措施，包括重啟修建邊境圍牆、增加避難申請限制、為邊境執法人員增加經費、升級邊境管控技術等。

美國媒體評價說，這一法案在「42條」終止當天通過，是共和黨人對拜登政府移民政策的強硬反擊。眾議院議長、共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）稱，民主黨人有兩年時間來解決他們制造的「邊境危機」，但他們至今沒有計劃。

圖為5月13日，美墨邊境被讉返的難民們。很多難民希望在「42條」結束後即時投奔美國。（Reuters）

拜登政府此前表示，已做好應對「42條」到期的準備，但指責國會未能對現行移民系統做出調整。

美國民主、共和兩黨黨爭近年愈演愈烈，覆蓋幾乎各個領域，難移民問題自然也不例外。美國兩黨在移民問題上相互激烈攻訐，加劇了美國邊境狀況的混亂。

從2022年開始，得州州長阿博特（Greg Abbott）等共和黨籍州長利用大巴或飛機將大量移民陸續送至民主黨主政的城市，包括華盛頓、費城、紐約、芝加哥等，以抗議美國總統、民主黨人拜登的移民政策。

美國國土安全部長馬約卡斯11日在白宮舉行的記者會上說，當政府官員出於政治目的「把移民當作棋子」時，這一天既悲哀又悲慘。

針對新出現的移民潮，美國國土安全部11日在社交媒體上說，「42條」終止後，美國將重新全面執行《美國法典》「8條」，迅速處理和驅逐非法抵達美國邊境且沒有合法居留理由的人。被處理的對象可能面臨快速遣返、至少5年禁止入境美國、刑事起訴等後果。

位於墨西哥下加州的邊境城市蒂華納市移民接待處10日在推特賬戶上警告，美國計劃在「42條」終止後採取的措施可能無法解決問題，甚至會加劇該地區的移民危機。

事實上，多年來令美國政府撓頭的移民問題正是它「搬起石頭砸自己的腳」。非法移民中很大一部分來自中美洲國家，而他們之所以湧入美國，完全是拜美國所賜。美國肆意干涉攪動中美洲局勢，為當地種下了貧窮和暴力的惡果。比如，對委內瑞拉多年的野蠻制裁，嚴重阻礙了該國的發展，造成大量生活困頓的委內瑞拉人前往美國。民主黨聯邦眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）批評說：「美國在幾十年時間裏，對拉丁美洲政權更迭的不穩定狀況負有責任。我們不能放火燒了某人的房子，然後責備他們逃難。」

本文獲新華社文淵閣授權轉載。原文：美國邊境亂套了！

