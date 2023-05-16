澳洲男女以「古老亞馬遜儀式」治病慘死　女口吐白沫男食道破裂

英媒5月11日稱，澳洲一名女子及一名男子分別在2019年及2021年以「古老亞馬遜儀式」治病，最終兩人分別口吐白沫或食道破裂慘死。報道指，澳洲新南威爾斯州死因裁判法庭（NSW Coroner's Court）審理這兩宗案件，調查他們的死因以及當時是否可採取任何措施來拯救他們的生命。



英國廣播公司（BBC）5月11日稱，2019年3月8日，患有病理性肥胖症的39歲女子萊克納（Natasha Lechner）為治療慢性背痛，在新南威爾斯州馬倫賓比（Mullumbimby）的住所進行源自南美洲亞馬遜地區的「蛙毒儀式」 （Kambo ceremony）。她在儀式開始後的數秒內暈倒，數分鐘後死亡。

在場的一位懂得進行「蛙毒儀式」的治療師以心肺復蘇法為她急救。萊克納的室友在10分鐘後回到家，發現萊克納口吐白沫，於是為她召救護車。報道指，相信萊克納死於「急性心臟問題」（Acute cardiac event）。

死藤水：圖為2018年4月29日，秘魯一名男子準備在死藤水儀式期間使用的藥物。（Getty）

另一宗死亡事件的死者是46歲男子安東諾維奇（Jarrad Antonovich），他在20年前經歷一場車禍後出現腦損傷，導致他在說話和行動方面有困難。他生前在新南威爾斯州凱歐格爾（Kyogle）參加為期6天的靜修，期間進行「蛙毒儀式」，最終在2021年10月16日離世。

報道指，在2021年10月16日早上，安東諾維奇看來身體不舒服，約9至10小時後，他無法自己行走，臉部和頸部嚴重腫脹。內文稱，相信在晚上的某個時候，他服用死藤水（Ayahuasca），他其後在晚上11時30分暈倒，有人為他召救護車。安東諾維奇的食道破裂，不治身亡。

▼展示雙色猴樹蛙的影片

「蛙毒儀式」以毒攻毒

在「蛙毒儀式」中，人們用雙色猴樹蛙（Phyllomedusa bicolor，也稱巨猴蛙、Giant monkey frog）的皮膚分泌物來觸發強烈的「解毒程序」。接受治療的人會先喝下超過一公升的水，治療師其後會拿冒煙燃燒的藤蔓來灼傷接受治療的人的皮膚，再將雙色猴樹蛙的皮膚分泌物塗在傷口上。

「蛙毒儀式」會導致血壓升高、心跳加速、嘔吐、排便，這儀式與死亡、癲癇發作、肝功能衰竭、心臟病發有關。沒研究證明這儀式對健康有益處，而澳洲衛生監管部門已禁止進行這儀式。

死藤水致幻覺

死藤水是美洲原始部落調配的通靈藥。它會令人出現幻覺、以及導致嚴重嘔吐。