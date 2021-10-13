晚期癌症都有得醫　英國新免疫療法成功治癒77歲患者獲新生

科學家最新發現，一種新的癌症治療方法有機會治癒晚期癌症，消滅腫瘤。雖然目前只在頭頸癌上取得成功，但發現具有里程碑意義。所謂頭頸癌是指頭頸部位置、除了腦部以外的其他惡性腫瘤，較常見有口腔癌、鼻咽癌、喉癌等。



研究由倫敦癌症研究所（ICR）和皇家馬斯登研究所進行，共有約950人參與。實驗採用免疫療法混合納武利尤單抗（Nivolumab）和易普利姆瑪（Ipilimumab），用以誘導免疫系統對抗癌細胞。

《衛報》10月11日報道，77歲的安布羅斯（Barry Ambrose）在2017年被診斷患上喉癌，且癌細胞已擴散到肺部，當時醫院告訴他，紓緩治療是他的唯一選擇。但當他被告知可以加入這項新研究，擔任試驗者的機會，他便毫不猶豫地參加。

圖為2021年5月18日，一個腫瘤組職圖，癌細胞被染為紅色。（AP）

安布羅斯表示，在接受治療期間幾乎沒有任何副作用，他可以如常做他喜歡做的事，騎自行車、駕船出海。在接受治療後8周，掃描顯示他喉嚨裡的腫瘤已「消失無蹤」。

「兩個月後護士打電話告訴我，喉嚨裡的腫瘤已完全消失，這真是一個令人興奮的時候。」安布羅斯稱當時他的肺部還有病患，但在接下來繼續進行化療和手術後，現在已經痊癒，沒有任何患病跡象。

研究發現針對在腫瘤具有高水平免疫標記物PD-L1的一組患者中，面對復發或已轉移的頭頸癌患者上，新免疫療法的治療取得良好效果，較傳統化療提高平均三個月的存活期。參與實驗者生存中位數為17.6個月，是類似患者報告以來最長。

雖然受制於參與實驗人數，實驗未能在生存率上取得統計學上的顯著性，但新療法能帶給病患的副作用比傳統療法低，對於控制、縮小腫瘤有積極效果，目前已在頭頸癌的患者上取得良好成績，未來將持續推進腳步，希望可造福更多病人。