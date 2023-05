泰國民主派掀「政治海嘯」：巴育輸了，他信也輸了

泰國周日舉行國會選舉結束,點票幾近完成,兩大在野黨如預期大勝。不過,他信家族的為泰黨竟沒順利成為最大黨,掌權近10年的巴育慘敗;進步派、反君主制色彩的前進黨大勝亦令人意外...泰國政壇迎來變天,然而首相一職並未有定案。先提三大重點:



—前進黨成第一大黨,但不一定能拿下首相一職

—親軍方政黨於下議院選舉大敗,但於上議院存絕對優勢,有力左右大局

—兩個較不起眼政黨或成造王者

是次選舉最主要在於下議院的500個席位,在選前民調顯示,前首相他信家族的為泰黨領先,年輕人支持的前進黨位列第二,領先兩大前軍方人物巴育(現首相,Prayut Chan-o-cha)的團結建國黨(United Thai Nation)及現任副首相普拉威(Prawit Wongsuwan)領導的公民力量黨(Palang Pracharath)。

結果顯示42歲皮塔(Pita Limjaroenrat)領導的前進黨戰績意出望外,下議院最終點票結果顯示,該黨取得151席;他信幼女貝東丹(Paethongtarn Shinawatra)帶領的為泰黨則奪得141席;泰自豪黨(Bhumjaithai)奪得71席;公民力量黨奪40席;巴育的團結建國黨只獲36席;親王室的泰國民主黨(Democrat Party)奪得25席;其餘多個政黨佔1至10席不等。

意外獲勝的前進黨,其主席皮塔表示已邀請為泰黨在內的5個政黨合組聯合政府,6黨合共擁有309個席位。皮塔宣布該黨勝算時,更已自封「下任首相」。而為泰黨表示已同意對方的籌組方案,沒有另組政府的打算。貝東丹表示,前進黨勝出成最大黨,他們會尊重選舉結果,支持前進黨帶領籌組聯合政府,並指泰國軍方任命的上議院亦應尊重人民的聲音。

儘管聯合政府似乎已塵埃落定,但首相人選仍未有最終定案。由於上議院250席議員全由軍方指派,而首相候選人須於上下議院取得逾半支持票(即在750票中取得376票),才能當選首相。因此,雖然前進黨目前籌組聯合政府看似十分順利,但皮塔是否能當選首相仍存暗湧。

就算聯合政府取得的309席的票數盡歸皮塔,仍欠67票才過當選門檻。至於親軍方政黨的首相候選人,相信穩袋上議院的250票,下議院需要126票才能當選,撇除*巴育與普拉威失和的因素,如果兩黨聯手合共只得76票,相當於還欠50票。巴育這次慘敗,恐怕亦很難獲得足夠支持連任。

*巴育與普拉威皆為前軍方高層,本為長期盟友,但因分歧而拆夥,巴育去年離開公民力量黨,轉而代表團結建國黨出選。



不能忽視的是兩個不太起眼的政黨,其一是現時的第二大執泰自豪黨為親軍方政黨,這次也是以第三名完成。該黨領袖、現任副首相阿努廷(Anutin Charnvirakul)此前曾喊話指「泰自豪黨不畏再當老二」,要成為新的執政聯盟核心,不過該黨政治立場更靈活,選前不排除與其他黨聯合政府的阿努廷,亦未明言會與上屆的舊拍檔聯手。在選後,擁有70席的泰自豪黨暫未明表立場,而前進黨的皮塔亦沒排除邀請該黨加入聯合政府。

另一個可能左右大局的是泰國民主黨。這個成立於1946年、泰國歷史最悠久的政黨,具鮮明的親王室、支持君主立憲制立場。該黨在今次選舉失利後,黨魁朱林(Jurin Laksanawisit)已宣布引咎辭職。雖說民主黨這次慘敗,他們手上的25票在首相選舉中亦有決定性作用,基於前進黨打着反建制、挑戰君主制及軍方威權的旗號,料難以得到民主黨的支持。

在親軍方派而言,是否能來一個「扭轉乾坤」,而看泰自豪黨會否聯同巴育及普拉威兩黨,再拉攏民主黨支持,推舉一位建制候選人出選,集中票源。不過,民主派這次大獲全勝,軍方所控的上議院要勉強硬推建制派或親軍方候選人上台,恐怕惹來極大非議。而新任總理人選將於7月在上下兩院的聯席會議上選出,因為最終花落誰家仍待揭曉。

泰國大選:Thai people cast vote at a polling station on May 14, 2023 in Bangkok, Thailand.(Getty)