哈薩克托卡耶夫70歲生日訪中國　哈媒發布總統青澀少年照

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）5月17日迎來70歲生日，他在這天抵達西安市，國事訪問中國及出席中國-中亞峰會。哈媒17日發布一輯托卡耶夫由少年至現今的照片，以慶祝他的生日。



托卡耶夫1953年5月17日生於哈薩克阿拉木圖（Almaty）。哈薩克新聞網站《騰格里新聞》（Tengri News，暫譯）17日發布紀錄他成長過程的照片，包括他學生時代的照片、年輕時打網球、以及成年後工作的照片。

托卡耶夫：圖為2023年5月17日，網上影片中的哈薩克總統托卡耶夫童年照。（影片截圖）

《騰格里新聞》17日稱，托卡耶夫的新聞秘書表示，托卡耶夫的立場是，他會如常度過5月17日，不會在哈薩克或在訪問中國的行程期間舉行生日慶祝活動。多國領導人向托卡耶夫送上生日祝福。

托卡耶夫：圖為2023年5月17日，網上影片中的哈薩克總統托卡耶夫年輕時的照片。（影片截圖）

他17日下午抵達西安市，成為首位抵埗的中國-中亞峰會與會中亞國家元首，西安民眾以熱情的腰鼓、歡快的秧歌等民間藝術表演歡迎中亞國家貴賓。

▼另一間哈薩克媒體4月20日發布托卡耶夫的另一輯成長照

托卡耶夫1975年畢業於俄羅斯莫斯科國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）。

他1985年至1991年任蘇聯駐華使館二秘、一秘、參贊；1992年起任哈副外長、第一副外長；1994年10月任外長。

他1999年10月任總理；2002年1月改任國務秘書兼外長；2003年至2007年任外長；2007年1月被選為議會上院議長。他2011年3月任聯合國副秘書長兼日內瓦辦事處總幹事；2013年10月再次出任議會上院議長；2019年3月20日根據憲法宣誓就任總統，並在6月9日非例行總統選舉中當選；2022年11月20日在提前總統選舉中當選連任。