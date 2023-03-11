哈薩克駐華大使：總統托卡耶夫今年或兩次訪華

哈薩克駐華大使努雷舍夫（Shakhrat Nuryshev）3月10日（星期五）說，哈薩克政府期待同中國延續兩國此前密切友好的合作關係，該國總統托卡耶夫（Kassym–Jomart Tokayev）期待在2023兩次訪問中國，出席在華舉行的「中國＋中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。他同時表示，在烏克蘭問題上，哈薩克支持並和中國持十分相似的立場。



根據《環球時報》報道，中國外交部長秦剛3月7日宣布，2023中國將舉辦首次「中國＋中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交活動。努雷舍夫星期五在北京舉行的一場媒體活動上受訪時說，總統托卡耶夫期待出席在中國舉行的「中國＋中亞五國」元首峰會。哈薩克支持中國舉辦該峰會，並期待能在該國首都阿斯塔納（ Astana）舉辦第二屆「中國+中亞」元首峰會。 「這一峰會不僅對中國很重要，對中亞國家也至關重要。」

他同時表示，托卡耶夫也有望出席在中國舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。在得到更多具體信息後，該國將開啟托卡耶夫訪華和出席相關活動的籌備工作。

中國十四屆全國人大一次會議同日在人民大會堂舉行第三次全體會議，選舉出中國新一屆國家機構領導人。努雷舍夫說，哈薩克政府期待同中國延續兩國此前密切友好的合作關係，此外，2023年哈方還期待在加強和發展兩國永久全面戰略夥伴關係方面達成突破性協議。

中國國家主席習近平2022年9月對哈薩克進行國事訪問，並同托卡耶夫舉行會談。這是新冠疫情暴發後，中國領導人首次出國訪問。此訪也被媒體評論為「兩國關係的歷史性里程碑」。

努雷舍夫說：「哈薩克和中國在聯合國、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議和『中國–中亞』模式等多邊機構中密切合作。支持哈薩克擔任聯合國安理會非常任理事國、中國擔任亞信會議主席、積極參加世界和傳統宗教領袖大會顯示了我們兩國政治高度信任。」

在烏克蘭問題上，努雷舍夫表示，哈薩克在烏克蘭危機上的立場同中方十分相似。在中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國的立場》後，哈薩克外交部立即發表聲明，支持中方有關立場。哈薩克呼籲衝突各方盡快停火，恢復和談，以外交方式解決此次衝突。

他同時透露，哈薩克近期曾和中方就此討論，對包括烏克蘭問題在內的熱點問題交換意見，並尋求在這方面展開合作。

哈薩克外交部2月25日曾發表聲明稱，哈薩克對中國關於政治解決烏克蘭危機的立場表示歡迎。聲明稱，中國的立場值得支持，因為這有助於依據《聯合國憲章》的基本原則，在尊重各國領土完整、獨立和主權的基礎上停止流血衝突。哈薩克主張衝突雙方表現出善意，盡快停止敵對行為並展開談判，而國際社會需盡一切可能協助外交解決這一衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

