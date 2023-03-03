中亞「去俄羅斯化」，為什麼哈薩克衝在最前面？

自俄羅斯陷入烏克蘭戰爭的火坑以來，很多人都注意到向來被莫斯科視為「後院」的中亞，開始出現一股「去俄羅斯化」浪潮。

中亞的5個「斯坦國」（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦，下省「斯坦」二字）都動作頻頻，希望藉機增強國家獨立性，擺脱莫斯科對他們的控制，而且在烏克蘭戰爭上都拒絕支持俄羅斯。

有些國家甚至一改之前對莫斯科唯唯諾諾的恭順態度，開始當着普京的面，說一些讓俄羅斯人很不入耳的難聽話。

去年12月底，普京在聖彼得堡召開獨聯體領導人非正式峰會，為展示獨聯體國家的團結，普京為每位領導人，包括自己都準備了一個紀念品：一枚金色的戒指。

但是與會共8個獨聯體國家（包括5個斯坦國）中，除了普京的好哥們兒白俄總統盧卡申科當場戴上之外，其他領導人均拒絕佩戴。

獨聯體國家（包括5個斯坦國）為什麼要「造普京的反」？答案說複雜很複雜，說簡單也很簡單。

往簡單了說，就是俄羅斯以「去軍事化、去納粹化」為藉口發起的以吞併烏克蘭領土為目的的戰爭激起了獨聯體國家的恐懼，獨聯體國家普遍擔心，以烏克蘭之國土與實力都尚且被俄羅斯侵吞，下一個會不會輪到自己呢？

哈薩克總統託卡耶夫（右）在總統府會見集安組織秘書長扎斯。 （哈薩克總統府供圖）

畢竟所有斯坦國都多多少少生活着一些俄羅斯族人，在國內有俄羅斯聚集區，而且和俄羅斯都有着千絲萬縷的聯繫。俄羅斯今天會敢某些藉口對烏克蘭動手，誰敢保證下一次不會把同樣的「故事」複製一份，再粘貼到其它獨聯體國家身上？

在獨聯體國家中，俄羅斯一支獨大，之前大家因為怕它而依附於它，現在，一方面俄羅斯對烏克蘭大打出手，讓大家兔死狐悲，心生寒意，另一方面，俄羅斯又因為深陷戰爭的火坑不能自拔，其它擔心步烏克蘭後塵的國家，自然不願意繼續生活在俄羅斯的陰影下了，當然要疏遠俄羅斯了。

事實上，不光這些斯坦國在「去俄羅斯化」，其它國家也瞅準了機會都在撬俄羅斯的地盤。

去年的上合撒馬爾罕峰會，土耳其就把手伸進了中亞，埃爾多安當時在一眾國家中穩坐指點天下的圖片，就令很多人印象頗為深刻。

最近幾天，美國國務卿布林肯又跑到中亞，對哈薩克和烏茲別克進行訪問，並與該地區外長召開了第四次「C5+1」（即中亞5國加美國）部長級會議。布林肯的用意用膝蓋都能看出來。

美國國務卿布林肯（Reuters）

另外，東方某大國也沒閒着，因俄羅斯反對而整整停滯了25年的中吉烏鐵路，也終於在去年簽署協議開始進入動工日程。中吉烏鐵路的意義我之前撰文談過，這裏就不詳述了。

在上述國家中，有一個國家的「去俄羅斯化」表現得特別搶眼，那就是中亞面積最大的內陸斯坦國，哈薩克。

一年來，哈薩克新任總統託卡耶夫不僅在公開場合屢屢指責俄羅斯對前獨聯體國家傲慢無禮，很不給普京面子，在國家政策層面也加快了「去俄羅斯化」進程。

比如，哈薩克去年就制定了裏海運輸走廊計劃，打算對長期依賴俄羅斯的國家能源運輸格局進行根本性調整。這次布林肯訪問中亞國家，哈薩克也是第一站。

去年在哈薩克召開的上合峰會，哈薩克總統託卡耶夫親自到機場迎接中國領導人，現場載歌載舞歡迎，轉眼到普京去的時候，現場卻冷冷清清只有一個副總理級別的官員接機。

哈薩克成為中亞「去俄羅斯化」最積極的國家，除了中亞國家的共同心理驅使，還有一些特殊原因促成。

其中一個刺激因素是2014年克里米亞危機後的一次訪談，當時有哈薩克民眾問普京，哈薩克未來會不會和烏克蘭一樣被霸佔，結果普京回覆稱哈薩克過去從來不是一個國家（和去年對烏克蘭的定位完全一樣），而且他還補充說「哈薩克留在俄羅斯世界才有價值」、「哈薩克是一個完全意義上的俄語國家」。

俄羅斯總統普京2月28日向聯邦安全局高層講話。（Reuters）

普京這些話直接刺激了哈薩克的安全意識，因為在哈薩克北部與俄羅斯接壤部分有大片俄語地區，所以他們從此開始公開呼籲疏遠俄羅斯，防止被俄羅斯蠶食領土步烏克蘭後塵。今年俄烏戰爭爆發後，看到烏克蘭親俄地區先後被俄羅斯佔領並劃為俄國領土，哈薩克上下更是一片恐懼。

另一個原因是去年初發生的哈薩克騷亂。去年1月，因為石油價格問題，哈薩克發生了指向前總統家族的騷亂，俄羅斯「集安組織」框架下立刻派出數千名俄羅斯維和士兵空降哈薩克，協助哈國平定了騷亂。

一般人可能認為，託卡耶夫是在這場騷亂中借力打力解除了前總統家族勢力，掌握了國家大權，作為騷亂與平定騷亂的受益者，託卡耶夫應該感謝俄羅斯普京。

但是在託卡耶夫看來，俄羅斯在「集安組織」框架下派兵進入哈薩克平定騷亂絕對是一個值得警惕的信號，它意味着哈薩克的國家與政權安全隨時會面臨俄羅斯在「集安組織」框架下軍事介入的風險，甚至重演當年蘇聯出兵入侵捷克斯洛伐克首都鎮壓布拉格騷亂（史稱「布拉格之春」）的一幕。

試問哪個國家或政權面這樣巨大的外部安全風險能不如芒刺在背？尤其當面對的又是俄羅斯有多次入侵他國「前科」，同時又痴迷於區域霸權與擴張領土的國家。

有鑑於此，在中亞掀起的「去俄羅斯化」浪潮中，哈薩克衝在最前面就不奇怪了。