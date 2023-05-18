市川猿之助｜半澤直樹男星疑自殺　送醫時有意識　屋內父母雙亡

日媒5月18日報道，出演過日劇《半澤直樹2》的日本47歲演員市川猿之助疑自殺，他與其父母一家三口倒臥家中，76歲的父親與75歲的母親被確認死亡，市川猿之助則送醫時有意識。有日本週刊同日爆出新聞，指市川猿之助涉及性騷擾和職場霸凌。



市川猿之助所屬的經理人公司表示，正在努力了解情況。

日媒《現代BUSINESS》引述參與調查的消息人士報道，市川猿之助在屋內地下室的一個房間內上吊輕生，可能是繩子斷掉或他猶豫不決，他幸而活下來，送醫時有意識，18日下午時可以說話。

在《半澤直樹2》中演反派伊佐山的市川猿之助（電視劇劇照）

消息人士指，目前疑問在於市川猿之助的父母身上，兩人身處二樓的一個房間內，沒有明顯傷痕，沒有被勒死的跡象，但與藥物有關的死亡也是有可能。

報道指，現場也有一張看起來像是市川遠之助寫的遺書字條留在家內。

市川猿之助為知名歌舞伎演員，也出演過日劇《半澤直樹2》，但有日本週刊同日在5月18日爆出市川猿之助的負面新聞，指他會對合作演員、工作人員性騷擾與職場霸凌，喝酒後會對人強吻或是任意觸碰下體。

他與另一男星香川照之是堂兄弟關係，香川照之自2022年底也爆出醜聞，演藝生涯陷入低谷。

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