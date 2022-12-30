《半澤直樹》香川照之再被爆變態行逕　猖狂性騷擾媽媽生照片曝光

日本男星香川照之因出演日劇《半澤直樹》而人氣大漲，先前遭日媒踢爆性騷擾夜總會女公關，不僅揉對方胸部，還強脫內衣拿給另外3名客人聞香。消息曝光後，他的形象重創，戲約和代言全都取消。未料，近日積極尋求復出的他，最新的性騷私照又被爆出，噁行震驚各界。



根日媒《週刊新潮》報道，2019年香川照之對一名夜總會女公關進行性騷擾，導致女公關在事後罹患創傷後壓力症候群（PTSD），隨後以媽媽桑未能阻止香川照之的威脅提告對方，雖最終撤告，但香川照之的噁行也因此曝光。

但事實上，香川照之也有對媽媽桑上下其手，多張照片揭出香川照之的超噁行逕，不僅把臉靠近媽媽桑後頸，還把手指放到對方腋下，之後再聞嗅自己手指。

被爆毆打女員工 性騷擾女公關時表情如惡鬼（點圖了解更多）：

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媽媽桑受訪時透露，照片拍下的那天，是她第一次遇到香川照之，沒想到對方會抓她頭髮並進行各種性騷擾，還露出滿足的笑容。

因為當時她怕得罪香川照之而不敢反抗，當下覺得很恥辱又痛苦，於事後離開不再從事媽媽桑這個職業，雖有透過律師向香川照之要求道歉，但香川照之及經紀公司都沒回應。

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