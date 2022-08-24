《半澤直樹》反派香川照之被指非禮女公關 涉強行脫內衣揉胸強吻
撰文：TVBS新聞網
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日本資深演員香川照之在《半澤直樹》中扮演反派爆紅，後來也參與多部知名戲劇和電影演出。但日媒報道他於2019年，對酒店女公關伸出鹹豬手，做出強脫內衣、揉胸、強吻等行為，讓對方罹患PTSD（創傷後壓力症候群）。
《週刊新潮》指出，2020年5月，該名女公關以未阻止香川失控的舉動為由，向酒店媽媽桑提出損害賠償訴訟。儘管她於2021年撤告，但根據當時訴狀上的記載，香川於2019年7月，造訪該銀座高級俱樂部時，做出許多誇張的性騷擾行為。
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據了解，香川當時把手伸進女公關的衣服中，強行脫下她的內衣，還拿給其他3位同行者嗅聞，並對她大聲訕笑。後來還強吻她，並手伸進衣服內揉胸等等。
其他在場的女公關表示，香川剛到店裡時負責炒熱氣氛，但他的舉動愈來愈奇怪，開始把手伸進女公關的禮服撫摸後，拿出來嗅聞等等。由於受害的女公關個性開朗，擅長應對喝醉的客人，因此香川專門針對她性騷擾。受害女子後來聲稱，這樣的舉動使她罹患PTSD。
為了確認事實真相，《週刊新潮》反覆向香川的經紀公司進行確認，但直到24日早上為止，經紀公司都沒有給出任何答覆。
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