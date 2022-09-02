《半澤直樹》演員香川照之毆打女員工照瘋傳　主持工作及廣告喊停

資深演員香川照之性騷擾酒店公關一事引發軒然大波。日媒最近又爆出他過去對女性工作人員施暴。昨（1）日，他主持的晨間情報節目，宣布他將離開主持陣容，他擔任代言的TOYOTA也表示將停播他的廣告，不再與他更新合約。



日媒《週刊新潮》報導，香川照之於2019年對女公關做出揉胸、強脫內衣等性騷擾行為，導致對方罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。他的經紀公司證實這項消息，他後來也在節目中鞠躬道歉。

沒想到這起事件還沒平息，《週刊文春》又指出，香川照之過去與劇組聚餐時，酒後毆打過一名女性工作人員。

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知情人士透露，香川當時是與《99.9 不可能的翻案》劇組聚餐。由於是拍攝第二季，在場工作人員和演員已經很熟悉彼此。香川心情很好，開始不停喝酒。沒想到他在酩酊大醉後，竟然狂毆一名女性工作人員的頭部。

據了解，香川喝醉後本來就喜歡對人說教，但當天的狀況明顯失控，周遭的人連忙制止勸阻，香川後來也立刻對該工作人員道歉。知情人士則透露，香川當時剛離婚沒多久，又為了演戲和歌舞伎演出壓力很大，但是仍不該允許這種暴力行為。《週刊文春》針對此事詢問香川的經紀公司後，對方回答「香川本人對動用暴力一事並不知情」。

受到性騷擾醜聞的影響，日本電視台「TBS」於今日表示，香川照之將離開晨間節目《THE TIME》主持陣容。日本TOYOTA也宣布即日起將停播香川的廣告，雙方的契約於年底結束後不予更新。《東SPO》指出，TOYOTA宣布切割後，其他與香川有廣告約的日本SUNTORY、東洋水產、KINCHO等公司，可能都會跟進。

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