G7峰會│俄羅斯鑽石成制裁目標　歐美擬建立追蹤機制

七大工業國集團（G7）峰會在日本廣島舉行，會上多國將預定向俄羅斯展開新制裁。法新社報道，莫斯科的鑽石交易將會成為討論議題，但G7不一定即時向俄羅斯鑽石市場實施制裁。



G7希望透過新制裁，進一步切斷俄羅斯用以侵略烏克蘭的資金來源。美國在19日已着手展開更多制裁，針對來自俄羅斯和其他協助俄羅斯超過70個實體，將被列入美國的黑名單。英國亦表明會針對鋁、銅和鎳，實施進口限制。

鑽石交易是俄羅斯的資金來源之一，每年交易額高達40到50億美元。波蘭和一些國家先後提出建議，制裁俄羅斯的鑽石出口。不過，一些歐洲國家如全球最大的鑽石交易中心比利時，憂慮制裁會打擊其業務。G7會希望建立追蹤機制，以識別鑽石來源，限制俄羅斯從中獲益。

G7可能不會徹底禁止俄羅斯鑽石，但歐洲官員表示，G7峰會將會表明行動的決心。

經濟學家對於G7和其他制裁對俄羅斯發動戰爭帶來的損害程度，看法分歧。 俄羅斯經濟在2022年收縮2.1%，在2023年初仍持續此趨勢。但莫斯科已快速適應，實施嚴格的資本管制，將貿易轉移到中國等盟友，還借用了古巴、伊朗和朝鮮等受到嚴厲制裁國家規避制裁。根據國際貨幣基金（IMF）估計，俄羅斯2023年經濟將溫和反彈0.7%。