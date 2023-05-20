新華社發表《美國的脅迫外交及其危害》報告全文

新華社5月18日發布《美國的脅迫外交及其危害》報告，通過大量列舉和數據，指責美國在全球推行脅迫外交的行為，以下是報告全文。



引言

美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要挾他國服從、搞脅迫外交，但事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者。脅迫外交的發明權、專利權、知識產權都非美國莫屬。長期以來，美國脅迫他國無所不用其極，在脅迫外交上有極不光彩的「黑歷史」。時至今日，脅迫外交更是美國外交政策工具箱中的標配，為實現一己私利，政治、經濟、軍事、文化等各領域的遏制打壓都被用來在全球搞脅迫外交，世界各國深受其害，發展中國家首當其衝，連其盟友夥伴也難倖免。

本報告基於大量事實和數據，旨在揭露美國在全球推行脅迫外交的惡行劣跡，讓國際社會進一步看清美國外交的霸權霸道霸凌本質，以及美方行徑對各國發展、地區穩定、世界和平造成的嚴重損害。

一、美國的脅迫外交劣跡斑斑

◆1971年，美國斯坦福大學教授亞歷山大·喬治最早提出「脅迫外交」概念，用來概括當時美國對老撾、古巴、越南的政策。他認為，脅迫外交是使用威脅或有限武力，迫使對手停止或扭轉已採取的行動。半個世紀以來，儘管國際格局已發生天翻地覆的變化，但美國從未停止脅迫外交。從經濟制裁到技術封鎖，從政治孤立到武力威脅，美國用自己的實際行動向世界演繹了什麼是脅迫外交。

◆發展中國家是美國濫施脅迫外交的「重災區」。1962年，美國開始對古巴實施經濟、商業和金融封鎖並持續至今。2015年，美古恢復外交關係，但美國並未全面解除對古巴封鎖。2017年，特朗普政府再次加碼對古巴制裁。2021年，拜登政府兩度延長作為對古封鎖、禁運法律依據的《對敵貿易法》有效期。持續61年的封鎖給古巴帶來巨大經濟損失和嚴重的人道主義災難。從燃料、食品、日用品到藥品，美國對古巴的制裁封鎖幾乎覆蓋一切，導致古巴長期面臨物資嚴重短缺。新冠疫情期間，美國還阻礙古巴獲取生產疫苗的原材料。美國新聞網站「人民世界」刊文指出，由於美國對古巴的封鎖，導致古巴無法及時獲得製造注射器的材料。由於美國禁止第三國向古巴銷售呼吸機，古巴也無法購買搶救危重新冠肺炎患者所需的呼吸機，這給古巴人民帶來極大傷害。

◆2006年以來，美國對委內瑞拉實施制裁，阻止委進入美國金融體系。特朗普政府時期，美國擴大對委經濟和金融制裁，凍結委內瑞拉政府在美全部資產，並制裁其石油、銀行、採礦業及140多名政府人員，嚴重打擊委經濟。委內瑞拉原油產量從2016年的每天近250萬桶，下降至2020年的每天僅30萬桶。新冠疫情期間，美國制裁導致委內瑞拉難以及時獲得抗疫物資和食品、飲用水、汽油等基本商品。聯合國單邊強制措施對人權負面影響問題特別報告員杜漢發布的報告顯示，制裁導致委內瑞拉超過三分之一的人口陷入嚴重糧食危機，基本醫療用品和設備缺乏，醫療保健服務條件惡化，孕產婦、嬰兒以及嚴重疾病患者死亡率上升。2020年6月，美國財政部以涉嫌幫助委內瑞拉逃避美國制裁為由，宣布對3名墨西哥企業家和8家墨西哥公司實施處罰，凍結其在美資產，禁止其參與任何涉及美個體和實體的交易行為。

◆2006年以來，美國歷屆政府不斷強化對朝鮮制裁。1988年以來，美國多年將朝鮮列入「支恐國家」名單。2016年，時任總統奧巴馬簽署制裁朝鮮法案，對歷屆政府已經實施的對朝制裁進行補充。2017年，美國通過《以制裁反擊美國敵人法》，對朝鮮實施進一步制裁，並要求SWIFT切斷朝鮮銀行與全球銀行網絡的聯繫。美國對朝鮮制裁措施涵蓋限制貿易進出口、禁止朝公民赴海外打工、凍結在美境內資產、禁止與朝經濟往來等方面。同年11月，美國海軍「列根」號、「羅斯福」號、「尼米茲」號3艘航母同時現身東海，並與韓國海軍聯合舉行高強度軍演，引發外界高度關注。

◆兩度將伊朗踢出SWIFT系統，擾亂國際金融秩序。1979年，美國開始對伊朗實施經濟制裁，當時凍結伊朗價值12億美元的海外資產，並最終擴大到全面貿易禁運。隨着伊核問題發酵，美國禁止伊朗金融機構使用美國的清算支付系統開展美元交易結算，迫使伊朗與美元脫鈎。2012年，為了全方位圍堵伊朗，美國聯合歐盟將伊朗從SWIFT系統中剔除，導致伊朗無法使用美元、歐元及任何其他國際貨幣進行跨境交易，其貨幣價值一年貶值約38%，伊朗對外貿易陷入衰退，進出口規模急劇下滑，原油出口量縮減一半。2018年，特朗普政府單方面退出伊核協議，再度將伊朗踢出SWIFT系統。美國智庫研究表明，受上述制裁影響，伊朗損失一半石油出口和30%對外貿易收入。美國政府對伊朗肆意揮舞制裁大棒引發各界批評。2019年，現任美國總統國家安全事務助理沙利文撰文，批評特朗普政府的對伊政策只有脅迫，沒有外交。

◆對白俄羅斯實施制裁。2004年以來，美國對白俄羅斯實施了17輪有針對性的制裁。目前，包括白俄羅斯總統盧卡申科在內的16人受到美國制裁，其範圍從旅行禁令到資產凍結。此外，還有10家白俄羅斯公司被禁止進入美國市場。

◆單方面對蘇丹等非洲國家實施制裁。1993年，美國宣布制裁蘇丹。1997年，克林頓政府宣布對蘇丹實行全面經濟制裁。2017年，美國仍將蘇丹列入「支恐國家」名單，對蘇丹的各項制裁措施繼續實施，包括禁止對蘇丹進行投資、貿易和貸款等。聯合國人道主義事務協調廳駐蘇丹辦事處發布報告稱，美國多年制裁導致蘇丹出現嚴重的人道主義危機，大量兒童因營養不良而死亡。此外，美國還對布隆迪、中非、索馬里和津巴布韋等非洲國家的個人和組織有針對性實施制裁。

◆對俄羅斯實施全方位制裁。2014年，美國對俄羅斯國防、金融和能源行業發布中長期融資禁令。2018年4月，美國再次宣布對俄羅斯38名個人和公司實施制裁，凍結其在美國管轄範圍內的所有資產。2021年11月，美國宣布進一步實施「北溪－2」天然氣管道項目相關制裁。俄烏衝突爆發後，美國脅迫多國發布《關於對俄羅斯採取進一步限制性經濟措施的聯合聲明》，禁止進口俄羅斯原油、液化天然氣和煤炭，並限制美國對大多數俄羅斯能源公司的投資，美國還將俄羅斯主要銀行從SWIFT剔除。迄今為止，美國及其盟國已經直接制裁2500多家俄羅斯公司及政府官員和個人。

◆違反公平貿易原則，對華強征關稅。2018年7月，美國發動對華貿易戰，宣布對從中國進口的約340億美元商品加征25%的關稅；8月，宣布對價值160億美元的中國商品加征25%的關稅；9月，再次宣布對2000億美元的中國進口商品加征10%的關稅。2019年5月，宣布將2000億美元中國商品關稅從10%提高到25%；8月，宣布將提高對約5500億美元中國輸美商品加征關稅的稅率，不斷升級中美貿易戰。

在芯片領域對華進行技術封鎖。2022年8月，《芯片和科學法案》正式成法。該法計劃為美國半導體產業提供高達527億美元的政府補貼，要求接受聯邦財政援助的半導體企業不得在中國等國進行實質性擴張。美國政府聯合日本、韓國和中國台灣組建所謂「芯片四方聯盟」，意在限制中國半導體產業發展。

動用國家力量打壓中國高科技企業。美上屆政府推出「清潔網絡」計劃，以維護美國家安全和公民隱私為藉口，明確要求從電信運營商、手機應用商店、手機應用程序、雲服務、海底光纜5個方面把華為、百度、阿里巴巴等中國企業完全清除出去。時任美國國務卿蓬佩奧等美政客多方遊說、脅迫其他國家和地區加入所謂「清潔網絡聯盟」。美國高官甚至恐嚇塞浦路斯等國家，要求這些國家不准與中國5G供應商合作，否則後果很嚴重。美國已將中興、華為、大疆等1000多家中國企業列入各種制裁清單，以國家安全為藉口打壓TikTok、微信等中國社交媒體應用程序。

美國打着民主人權的幌子，炒作台灣、香港、新疆等問題，炮制「台北法案」、「香港人權與民主法案」、「維吾爾強迫勞動預防法」等形形色色的涉華議案法案，執意同對華貿易、技術交流問題掛鈎，無理干涉中國內政，並脅迫西方國家同美保持一致。

大肆炒作所謂新冠病毒「實驗室泄漏論」，不遺餘力對華污衊抹黑。美國無視《中國－世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告》，動用情報部門發布所謂溯源調查報告。美方執意將病毒溯源問題政治化、工具化，給全球抗疫合作蒙上陰影。

◆美國首次以與伊朗開展石油貿易為由制裁印度公司。印度《經濟時報》、《印度時報》等媒體報道，2022年10月，美國對總部位於孟買的石化貿易公司Tibaraji Petrochem實施了制裁，這是美國首次以與伊朗開展石油貿易為由對印度公司採取制裁措施。2023年4月，印度外交部宣布，印度和馬來西亞政府同意用印度盧比進行兩國間貿易結算。

◆對盟友實施脅迫外交毫不手軟。20世紀80年代，日本國內生產總值（GDP）達到美國一半。為消除日本經濟威脅，美國於1985年強迫日本簽訂「廣場協議」，逼迫日元升值，導致日本國內經濟泡沫急劇擴大，房地產泡沫最終破滅，日本經濟陷入長期停滯。

1986年，針對日本半導體產業的崛起，美國迫使日本簽訂《美日半導體協定》，並對日本發起「301調查」，先後對日本半導體、計算機等多種產品實施貿易制裁，成功削弱了日本半導體產業競爭力和發展潛力，其市場份額從占全球市場50%下跌到2019年的約10%。

◆以「經濟人質」為手段肢解阿爾斯通。2013年，美國動用《反海外腐敗法》，逮捕阿爾斯通高管皮耶魯齊，並誘使其簽訂認罪協議，據此套取更多對阿爾斯通公司不利的證據和信息。到2014年，為了向阿爾斯通施壓，美國當局至少又逮捕3名皮耶魯齊的前同事，以「經濟人質」作為談判籌碼。在各方遊說和施壓下，2015年，阿爾斯通公司不得不接受美國通用電氣的收購要求。《經濟學人》就此評稱，美國司法部的調查扭曲了阿爾斯通出售資產的流程，為潛在的美國買家創造了優勢。

◆對歐洲揮舞關稅大棒，干預市場競爭。2018年，美國政府動用《1962年貿易擴展法》232條款，以維護國家安全為由，對歐盟等多個國家和地區的鋼鐵和鋁產品分別加征最高25%和10%的關稅。2021年1月，為提高波音公司競爭優勢，美國海關與邊境保護局宣布對來自法國和德國的飛機部件等輸美商品加征高達15%的關稅，涉及商品總價值達75億美元。

◆近年來，美國將脅迫的目標對準半導體產業，向世界多家芯片企業「勒索」機密數據，維持美國在半導體產業主導權。2021年9月，美國商務部發出通知，要求半導體供應鏈企業在45天內「自願」提供相關信息，包括庫存、產能、供貨周期、客戶信息等26項核心數據。美國商務部長雷蒙多在接受路透社採訪時聲稱，如果企業拒絕，將動用《國防生產法》等工具讓其提供數據。美國政府網站數據顯示，在美國施壓下，截至2021年11月，台積電、聯華電子、三星、SK海力士、日本索尼半導體等70多家企業向美國商務部提交半導體供應鏈相關信息。

◆在經濟金融制裁外，美國還擅長以支持代理人戰爭、煽動他國內戰、提供武器彈藥、培訓反政府武裝等直接或間接方式干涉他國內政，以打擊「不聽話」的國家和地區。20世紀以來，美國打着「民主」「自由」旗號，在拉美推行「新門羅主義」，在歐亞大陸挑起「顏色革命」，在西亞北非策劃「阿拉伯之春」，在世界各地搞「和平演變」，肆意操弄「順我者昌，逆我者亡」的強權政治。2003年以來，接連發生的格魯吉亞「玫瑰革命」、烏克蘭「橙色革命」和吉爾吉斯斯坦「鬱金香革命」，背後都有美國政府的影子。英國《金融時報》報道，美國國家民主基金會和美國國際開發署等機構在推動其他國家國內抗議活動方面發揮了重要作用。英國「開放民主網」刊文稱，「顏色革命」的主要和直接原因是為了維護美國的戰略擴張和能源安全等利益。

◆根據美國學者奧羅克所著《隱蔽的政權更迭：美國的秘密冷戰》，1947年至1989年間，美國共實施了64次隱蔽的政權更迭行動和6次公開行動。1994年海地危機期間，美國通過小規模入侵行動迫使海地軍政府放棄政權。當時的美國政府將此次行動譽為脅迫外交的典範。2003年，小布什政府將追加軍費中的303億美元列支為開展脅迫外交。英國《衛報》評稱，別看美國對來自境外的干涉如此憤怒，他們才是這麼幹的行家。

二、美國的脅迫外交手段繁多

◆美元霸權是美國實施經濟脅迫的重要基礎。「石油美元」、美國在國際貨幣基金組織和世界銀行的「一票否決權」、以美聯儲為主導的雙邊貨幣互換等都是美元霸權的具體表現。美元作為國際結算貨幣，占據了全球貿易和投資的絕大部分，使得美國可以通過出口通脹和貿易逆差，向其他國家轉嫁國內經濟問題。美國掌控了全球主要商品和資源的定價權，可以通過控制美元的匯率和利率，影響其他國家的經濟和金融。美元作為國際貨幣，占據了全球金融體系的核心地位，使得美國可以通過切斷其他國家的美元供應和交易渠道，限制美元融通渠道、交易匯路等對其他國家施壓和制裁。凍結財產、巨額罰款、拒絕金融服務都是美國藉助美元霸權地位對他國實施經濟封鎖和金融制裁的慣用伎倆。

貿易管制是美國經濟脅迫的重要手段。美國的貿易管制形式多樣，包括制裁、限制進出口、加征關稅、取消補貼、配額等，並根據不同目的和對象，設立名目繁多的貿易管制清單，包括特別指定國民清單、實體清單、未經驗證清單、軍事最終用戶清單、行業制裁清單等。美國經常罔顧國際法和國際貿易規則，肆意揮舞「關稅大棒」，迫使他國與其進行不平等的貿易談判。近年來，美國動輒以「危害國家安全」為由，限制通信、半導體、人工智能等新興技術領域投資，將外國實體或個人列入出口管制「實體清單」，限制其購買美國技術。通過簽署行政令，強制叫停外國企業在美運營或禁止美國實體或個人與外國企業交易，對他國實施科技制裁，嚴重破壞國際經貿秩序和經濟全球化進程。

「長臂管轄」是美國另一項常用經濟脅迫手段。美國制訂了《反海外腐敗法》《敵國貿易法》《以制裁反擊美國敵人法》《國際緊急經濟權力法》《出口管制條例》等國內法並炮製一系列行政令，直接對特定國家、組織或個人實施制裁，以「最低聯繫原則」「效果原則」等模稜兩可的規則任意擴大美國內法管轄範圍，還濫用國內司法訴訟渠道對其他國家實體和個人搞「長臂管轄」。

◆促進所謂民主人權是美實施政治脅迫、干涉他國內政的常用伎倆。美長期在全球範圍內推行「美式價值觀」，渲染「民主對抗威權」，肆意干涉他國內政，企圖用自己的價值觀和政治制度來塑造其他國家和世界秩序，甚至干涉和顛覆他國合法政府，以達到削弱競爭對手、轉嫁危機、製造混亂、破壞穩定等目的。

美國的政治脅迫目標包羅萬象。無論是對手還是盟友、發達國家還是發展中國家、大型集團還是小型機構，只要美國認為有利可圖且目標不肯就範，脅迫幾乎成為美國的不二選擇。美國打着「發揚民主」的旗號，在拉美搞「新門羅主義」，在歐亞大陸挑起「顏色革命」，在西亞北非策劃「阿拉伯之春」，凡此種種，不一而足。

美國的政治脅迫手段層出不窮。美國根據不同的目標和情況，綜合運用其軍事基地、外交機構、情報部門、非政府組織、媒體機構等渠道和資源，收集信息、施加影響、製造輿論、操縱選舉、支持反對派等各種手段多管齊下，公開和隱蔽、直接與間接相結合，干涉別國內政。

◆強大的軍事實力為美大搞脅迫外交提供倚仗。美國在國際關係中動輒使用軍事脅迫，肆意使用武力。近年來，美國年均軍費預算超過7000億美元，占世界總量的40%，超過其後面15個國家的總和。美國是世界上最大的武器出口國，美國常靠販賣武器來增加財政收入和挑起地區衝突。美國的軍事設施和人員遍布全球各個角落和關鍵地帶。根據2020年《美國海外軍事基地》報告，美國在全球共有800多個軍事基地，17.3萬人部署在159個國家，遍布歐洲、亞洲、中東等地。

美國頻繁使用軍事力量發起或參與各種規模和形式的戰爭和衝突。塔夫茨大學《軍事干預項目：1776年至2019年美國軍事干預的新數據集》報告顯示，1776年至2019年，美國在全球範圍內進行了近400次軍事干預，其中半數發生在1950年至2019年間。二戰後，由美國挑起或發動的大型戰爭包括朝鮮戰爭、越南戰爭、海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭和敘利亞戰爭等。代理人戰爭是美國常用的軍事干預手段，烏克蘭、伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞、巴基斯坦和也門等國家都飽受美國代理人戰爭之苦。美國布朗大學沃森研究所「戰爭代價」項目數據顯示，保守估計，「後9·11時代」美國發動戰爭造成的軍民死亡總數高達92.9萬人，至少3800萬民眾流離失所。

◆文化科技軟實力是美進行意識形態滲透、服務脅迫外交的隱蔽手段。美國主導的西方媒體和國際社交媒體大力塑造和支持美國的脅迫外交。美國在新聞自由問題上奉行雙重標準，通過各種手段對他國媒體抹黑壓制。美國濫用文化霸權，向媒體部門巨額投入，支持其向其他國家思想滲透，進行煽動性宣傳。更為無底線的是美國慣以捏造虛假信息攻擊他國，並圍繞其構建「產業鏈」，在全球範圍兜售誤導輿論。

美國利用其文化產品宣揚美國價值觀。好萊塢電影占據了世界70%以上的市場份額，美國的價值觀和生活方式與其電影和電視節目、出版物、媒體內容以及政府資助的非營利性文化機構的節目息息相關，塑造了一個維繫美國文化霸權的輿論空間，嚴重侵蝕了其他國家文化的獨立性和世界文化的多元性。

美國情報機構在全球建立大量「滲透組織」。各色基金會、非政府組織成了美西方價值輸出的「中間人」和文化滲透的「急先鋒」。美國國家民主基金會、文化自由大會等一眾美國「滲透組織」和機構通過資金支持、提供培訓、出版刊物、舉辦會議等方式向其他國家宣揚美國文化與政治觀點，向全世界輸出美國的價值觀、意識形態，大搞文化霸權。

三、美國的脅迫外交危害全球

◆衝擊和平與發展的時代主題。和平與發展作為當今時代的主題，是世界各國人民的共同事業。追求和平是人類永恆的理想和願望，經濟全球化是世界和平的現實前提。但近年來，在「美國優先」「美國至上」理念引導下，美國的霸權主義、單邊主義、保護主義、孤立主義、民族主義等傾向愈演愈烈。美國以自身利益為先，無視世界各國愛好和平與發展的迫切需求，熱衷於操弄意識形態議題，搞你輸我贏的零和博弈，設立各種地緣「小圈子」，在全世界策動「顏色革命」，甚至不惜拱火澆油，從地緣政治鬥爭中謀取利益。美國的脅迫外交給全球和平與發展事業蒙上了陰影。

◆破壞經濟全球化和區域經濟一體化進程。美國在全球經濟脅迫行為愈演愈烈，嚴重破壞經濟全球化和區域經濟一體化進程，導致世界經濟被人為分割，進一步條塊化、碎片化，使經濟全球化出現嚴重倒退。為了維護霸權，美國正在從二戰之後形成的全球化合作格局中退出來，實際上已經成為全球化規則的最大破壞者。世貿組織在美國的不作為之下幾近癱瘓，全球貿易和投資自由化、一體化趨勢被美國阻礙和破壞。美國的經濟脅迫行為不僅破壞了基於要素稟賦和比較優勢形成的全球供應鏈、產業鏈，降低勞動生產率，也提高了區域乃至全球的生產成本，阻礙區域經濟一體化進程。

◆阻礙以金磚國家為代表的新興經濟體和發展中國家發展。美國對委內瑞拉、古巴、緬甸、敘利亞等發展中國家的經濟制裁和封鎖直接打斷這些國家的可持續發展進程。在這些國家，聯合國2030年可持續發展議程17個目標中的絕大多數目標，包括在全世界消除一切形式的貧困、消除飢餓、實現可持續的經濟增長、可持續工業化、減少國家內部和國家之間的不平等、可持續的城市和人類居住區等目標都因美國的脅迫打壓變得遙不可及，全球發展事業屢屢受挫。美國對中國、俄羅斯、印度、巴西和南非等金磚國家和阿根廷、墨西哥、土耳其等新興市場國家的經濟制裁則嚴重損害這些國家的經濟利益。

◆加劇國際社會分裂對立。美國為維護其全球霸權，遏制他國發展，熱衷於以價值觀劃線，依靠揮舞關稅大棒等手段脅迫他國加入「民主同盟」。借烏克蘭危機拉攏歐盟和其他發達國家共同制裁俄羅斯，脅迫發展中國家選邊站隊。脅迫歐洲盟友同美一道對伊朗持續制裁，嚴重影響伊朗經濟民生發展。美國的所作所為加劇國際社會對立，推高了世界陷入「新冷戰」的風險。

結束語

美國是脅迫外交的發明者和集大成者。長期以來，美國通過經濟封鎖、單邊制裁、軍事威脅、政治孤立、技術封鎖等種種流氓手段，向世界演繹了一個個脅迫外交的教科書式案例。正如美國學者指出，美脅迫外交的本質在於，「你要麼與我們為伍，要麼與我們為敵。美國應該引領，盟國則應該追隨，而反對美國至尊地位的國家將會遭殃。」

美國不顧自身到處搞脅迫外交的事實，出於政治私利，動輒給中國等其他國家貼上脅迫外交標籤。需要指出的是，中國外交的重要傳統就是堅持大小國家一律平等，從來不將世界各國分成三六九等，從來不搞脅迫霸凌那一套，而且歷來旗幟鮮明反對霸權主義、單邊主義和脅迫外交。中國從不以武力威脅他國，從不拼湊軍事同盟，從不輸出意識形態，從不跑到別人門口挑事，從不將手伸進別人家裏，從不主動挑起貿易戰，從不無端打壓他國企業。誣衊中國搞所謂脅迫外交，顯然是欲加之罪，何患無辭。

究竟誰在搞脅迫外交，誰在脅迫全世界，國際社會自有公論。在全球到處脅迫、制裁、霸凌，把他國搞垮、把世界搞亂，終會反噬傷及自身。美國應當好好治治自己濫施脅迫外交的老毛病，把公正合理的國際秩序還給全世界。