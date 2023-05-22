台灣被拒參與世界衛生大會　北京：近百國反對

第76屆世界衛生大會（WHA）拒絕將「關於邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程。中國外交部發言人5月22日稱，大會開幕前，近百個國家以專門致函世界衛生組織（WHO） 、發表聲明等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。



中國外交部發言人表示，第76屆世界衛生大會總務委員會和全會分別做出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程。發言人指，這已是世衛大會連續多年拒絕所謂涉台提案，這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

發言人說，台民進黨當局罔顧各方意願和台灣同胞民生福祉，執意唆使其所謂「邦交國」搞涉台提案，個別國家明裏暗裏支持慫恿，推波助瀾。發言人指，這些逆歷史潮流而動、故意破壞國際規則的惡劣行徑，受到世界上主持正義國家的一致反對。

世界衛生大會：圖為2023年5月21日世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）在瑞士日內瓦舉行期間，一個以大會名稱縮寫為設計的戶外裝置置於場外。（Reuters）

發言人指，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。中國外交部發言人指，新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情超過500次，過去一年批准台灣地區衛生專家參加世衛組織科技活動24批26人次。發言人說，台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件訊息，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

中國外交部發言人表示，北京再次奉勸民進黨當局，民意不可違，玩火必自焚，「以疫謀獨」絕無出路。中方也敦促個別國家，不要揣着明白裝糊塗，停止將衛生問題政治化，停止藉台灣問題干涉中國內政，停止「以台制華」的錯誤做法。