相隔38年再訪剛果　教宗非洲之行劍指「經濟殖民主義」？

教宗方濟各（Pope Francis）正在一連6日的非洲訪問之旅，分別前往剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））和南蘇丹，至本月5日結束。此行除了是相隔38年再有教宗訪問剛果（金）外，是次出訪的目的地還是兩個經常被世界遺忘的脆弱非洲國家；兩國雖同樣擁有豐富的石油資源，惟均飽受着貧困和戰爭衝突的困擾。



這次是教宗方濟各第5次出訪非洲，此行原定於2022年7月舉行，惟因膝部疼痛而押後；他目前仍需要使用輪椅和拐杖。教宗原本的行程還包括到訪剛果（金）東部的戈馬地區，但持續的戰事讓教廷最終決定取消，改為在首都金沙薩（Kinshasa）會晤東部地區代表。教宗將在金沙薩逗留至3日早上，繼而轉往南蘇丹。

剛果（金）是非洲第二大國家，人口約9,000萬，天主教徒多達4,500萬人，當地教會不論在教育、醫療衛生和促進民主方面皆擁有悠久的歷史；該國對上一次的教宗訪問，是1985年教宗若望保祿二世（John Paul II）訪問當時的扎伊爾（Republic of Zaire）。據聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）的數字，這個中非國家現時約有2,600萬人面臨嚴重飢餓。

這次是相隔38年，再有教宗到訪剛果民主共和國。(Reuters)

有曾在非洲擔任外交官多年教廷官員表示：「我們對剛果的希望是，這次訪問將加強天主教教會對支持選舉進程的參與。」

至於南蘇丹，該國自2011年獨立兩年後，忠於總統基爾（Salva Kiir）的部隊與忠於副總統馬夏爾（Riek Machar）的部隊不斷發生衝突，流血事件最終演變成內戰，造成約40萬人死亡。2018年簽署的和平協議目前雖然有效，但落實的速度相當緩慢，包括一支團結統一的國家軍隊的部署尚未實施。

據聯合國表示，南蘇丹現時有220萬國內無家可歸者，另有230萬人作為難民逃離了該國；該組織稱讚天主教會是「在衝突地區建設和平與和解的強大而積極的力量」。2019年4月，教宗方濟各於梵蒂岡接見總統基爾和反對派領袖馬沙爾時，突然下跪親吻他們的鞋面，懇求他們務必努力維持國家的和平，此舉被視為這位教宗自2013年上任以來最引人注目的舉動之一。

剛果（金）是非洲第二大國家，天主教徒多達4,500萬人，佔一半人口。(Reuters)

在此次行程之前，教宗方濟各分別曾於2015年、2017年及2019年出訪非洲，到訪過肯亞、烏干達、中非共和國、埃及、摩洛哥、莫桑比克、馬達加斯加和毛里求斯。

從保祿六世到方濟各：60載教宗非洲行

教宗出訪非洲的歷史，最早可以追溯至上世紀60年代，此前教宗鮮少會離開梵蒂岡。1969年，教宗保祿六世（Paul VI）成為首位訪問非洲的在位教皇，出訪烏干達。當時，教宗前往烏干達烈士陵園 Namugongo 朝聖，期間有22位天主教烈士被冊封。

至於訪問非洲最多的要數若望保祿二世，在其長達逾26年的任期內，幾乎遊歷了整個非洲。1980年，他在11天內訪問了6個國家，包括扎伊爾、剛果共和國、肯亞、加納、上伏塔（即今天的布基納法索）和科特迪瓦。此行的成果是他呼籲國際社會為上伏塔提供援助，因為該國遭受了毀滅性的乾旱，而收到的捐款為 1984 年若望保祿二世薩赫勒基金會（The John Paul II Foundation for the Sahel）的成立奠定了基礎。

若望保祿二世是出訪非洲次數和國家最多的教宗。(Reuters)

若望保祿二世其後分別在1982年、1985年、1988年、1989年、1990年、1992年、1993年、1995年、1998年及2000年，先後到訪過尼日利亞、貝寧、加蓬（Gabon）、多哥、科特迪瓦和赤道幾內亞等47個非洲國家。據當年的一些報導，教宗對非洲的興趣主要是受到那些年天主教教會迅速擴張的驅使，尤其是單在1989年天主教教會在非洲獲得了250萬新信徒。

其後的本篤十六世（Benedictus XVI），也曾在2009年及2011年，分別出訪喀麥隆、安哥拉及貝寧三國，不過在首次行程中他拒絕在抗擊愛滋病的鬥爭中使用避孕套而引發了一些爭議。

過去十年，非洲已成為天主教教會最重要且信徒增長最快的地區之一。據梵蒂岡稱，全球目前約有13.6億天主教徒，當中約五分一人生活在非洲。

南蘇丹是另一個飽受戰火蹂躪的國家。(Reuters)

譴責經濟剝削 「人比腳下礦物更珍貴」

回到今次方濟各的非洲之旅，他在行程的第一天便譴責了所謂的「非洲經濟殖民主義」。剛果（金）擁有全球最豐富的鑽石、黃金、銅、鈷、錫、鉭和鋰礦，但這些礦產資源卻引發了民兵、政府軍和外國入侵者之間的衝突。據世界銀行稱，它仍然是世界上最貧窮的國家之一，部分原因是殘酷的衝突和資源掠奪，還因為腐敗的精英和西方企業被指控竊取該國的自然資源。此外，相關的資源剝削還與不人道剝削勞工、童工及環境惡化息息相關。

據路透社報導，方濟各抨擊了引發非洲衝突的「貪婪毒藥」，稱「富裕世界必須理解人比他們腳下的礦物更珍貴」。他譴責剛果（金）國內「可怕的剝削形式，缺乏人道」，而當地豐饒的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。

另一個使該國問題複雜化的原因是，剛果（金）東部一直受到暴力的困擾，這些暴力與1994年鄰國盧旺達種族滅絕所帶來的長期而復雜的後果有關。剛果（金）當局一直指責盧旺達支持在東部與政府軍作戰的 M23 叛軍組織，惟盧方已作出否認。

教宗是次行程的主要訊息是，呼籲富國停止扼殺非洲。(Reuters)

在是次的行程中，教宗對在場人士說：「這個遭受大規模掠奪的國家並未從其巨大的資源中充分受益，放開剛果、放開非洲，停止扼殺非洲；它不是待開採的礦產，也不是應該被掠奪的土地。」

方濟各又在談話中勉勵為區域和平付出努力，並表示「我們不能對這個國家數十年來的流血事件習以為常」。他還強調「自由、透明和可靠選舉」的重要性，「願無人會被那些在這個國家煽動暴力，並利用它進行可恥商業交易的人操縱和收買。」。該國預計將於今年12月20日舉行總統大選。

明日（3日），教宗將啟程前往南蘇丹，是另一個飽受戰火蹂躪的國家。預計他將在當地再次呼籲總統基爾和反對派領袖馬沙爾為這個世界上最新的國家帶來和平。

教宗在相隔近四十載再次到訪剛果（金），以及鄰國南蘇丹，似乎不僅是因為憐憫兩個處於水深火熱的非洲國家，更大程度或許是想要藉此向富國發話。有分析指出，雖然他從未開名是哪個富國，但普遍認為他所指的分別是中美兩個大國。